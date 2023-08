Vacanza da favola sul golfo di Portofino affittando una casa anche con 660 euro per una settimana

Portofino è una delle località più esclusive e affascinanti della Liguria, ma anche una delle più costose. Ecco come molti possono vivere una vacanza da sogno a Portofino per una settimana ad agosto senza spendere una fortuna.

Portofino è un piccolo borgo marinaro situato nella parte occidentale del golfo del Tigullio, in provincia di Genova. Questa località è famosa in tutto il Mondo per il suo porticciolo, le sue case colorate, le sue boutiques di lusso e i suoi ristoranti raffinati. Per questo motivo questo affascinante borgo marittimo è una meta di celebrità, artisti e turisti che vogliono assaporare la sua atmosfera magica e romantica.

Affittare casa a Portofino: un’impresa difficile ma non impossibile

Per vivere una vacanza a Portofino chi non ha una casa ha due soluzioni: utilizzare un hotel o B&B, oppure affittare un appartamento. Acquistare una casa a Portofino è proibitivo per la maggior parte delle persone comuni. Quindi, se sognate di trascorrere una vacanza a Portofino, una soluzione potrebbe essere quella di affittare un appartamento. Ma quanto costa?

Secondo gli ultimi dati, il prezzo medio di una casa in locazione nel Comune di Portofino è di 35 euro al metro quadro. Ma questo è un dato indicativo e relativo ad affitto di lungo periodo. Difficilmente, comunque, si trovano appartamenti in affitto a meno di 2.000 euro al mese. Immobili in affitto, comunque, per locazioni annuali, sono rarissimi da trovare perché la maggior parte dei proprietari preferisce l’affitto per brevi periodi. Così i costi per un appartamento in estate per una settimana, ovviamente, lievitano esponenzialmente.

Vacanza da favola sul golfo di Portofino con l’affitto di un appartamento

Abbiamo ipotizzato di trascorrere una settimana ad agosto, quindi altissima stagione, ed abbiamo analizzato le offerte tratte dal portale specializzato Airbnb*. Abbiamo trovato in offerta un monolocale nel porticciolo del borgo a 380 euro per notte, per una settimana il prezzo è di 2.000 euro. A due passi dal porto è possibile affittare un monolocale a 420 euro a notte, ovvero 2.500 euro a settimana.

Queste soluzioni, però, sono adatte per una coppia. Per chi cerca un appartamento più spazioso i prezzi lievitano, ma non troppo. Sempre nel centro di Portofino, si può trovare in offerta un appartamento con terrazza vista mare per 4 ospiti a 504 euro a notte. Per una settimana il prezzo è di 3.026 euro. Una soluzione adatta per una famiglia di quattro persone, ma anche per due coppie, che possono dividersi le spese.

Alternative meno costose nei dintorni di Portofino

Un’altra opzione è quella di cercare case in affitto nei dintorni di Portofino, in località meno note ma altrettanto belle e vicine al mare. Alcune delle località adiacenti a Portofino sono Santa Margherita Ligure, Rapallo, Camogli, Sestri Levante e Chiavari. Qui si possono trovare case in affitto a prezzi più accessibili, anche se comunque elevati rispetto alla media nazionale.

Per esempio, per fare una vacanza da favola sul golfo di Portofino si può anche andare a Rapallo, a pochissimi km dal famoso borgo. Qui si trova in affitto un grande appartamento che può ospitare fino a sei persone. L’immobile viene dato in locazione per 660 euro per una settimana ad agosto. Sempre vicino Portofino, a Camogli, a 500 metri dal mare si trova in affitto un bilocale con 4 posti letto a 1.350 euro per una settimana.

n.d.r. *ProiezionidiBorsa riprende annunci presenti sui siti immobiliari. Non conoscendone i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate e non se ne assume la responsabilità.