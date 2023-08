Chi guadagna soldi sui mercati, e anche molti, investe così

In base alle nostre statistiche sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il miglior momento per investire

sui mercati azionari è sempre. Basta investire sulle Borse mondiali (America 50%, Europa 30% e Asia e Paesi emergenti 20%) e mantenere per un certo lasso temporale. E perchè invece molti continuano a tenere i soldi sul conto corrente? Vediamo quali sono gli errori che non dovrebbero essere fatti e chi guadagna soldi sui mercati cosa fa.

Una recente indagine ha evidenziato che gran parte dei risparmiatori italiani accantona enorme liquidità sul conto corrente, che è uno strumento di liquidità. Un parcheggio che dovrebbe essere temporaneo per “assolvere” alle esigenze di spesa di breve termine.

Invece, accade diversamente: molti “mantengono questo parcheggio”, perdendo la straordinaria opportunità di far fruttare meglio i propri soldi nel lungo termine sui titoli di Stato e sui mercati azionari.

Chi guadagna soldi: come ottenere in Borsa un risultato migliore

La migliore tecnica di investimento a parer nostro, è quella applicata da Warren Buffett, ovvero rimanere sempre investiti sui mercati azionari o almeno il più possibile, o per tutto il periodo della propria vita professionale, fino alla pensione.

L’investimento azionario potrebbe essere ottimizzato comprando durante le fasi di ribasso, amplificando di non poco, anzi di molto, i guadagni nel breve (a 1/3 anni), ma anche lungo termine.

Come comprare, qual è la strategia migliore?

Non esiste la strategia migliore da ottimizzare durante le fasi di rialzo e ribasso, e poi entra in gioco anche la propria propensione al rischio.

Ad esempio, si potrebbe entrare poco alla volta, comprando a rate, sia durante i rialzi che durante i ribassi.

Durante i ribassi, si potrebbero aumentare di volta in volta gli acquisti, oppure decidere di comprare ogni ribasso dopo x punti percentuali, tenendo conto della discesa media di un ribasso ( dal 1898 ad oggi in maggioranza il1 10% con punte del 20%, raramente di oltre il 30%, un paio di volte oltre il 50%).

Quando dovrebbe durare un investimento ideale sull’indice azionario mondiale?

Maggiore è la durata, e più le probabilità sono a favore di un rendimento positivo. A 10 anni (in qualsiasi momento si investa) le probabilità di ottenere un rendimento medio dell’11% all’anno è dell’83% circa. A 20 anni invece è del 96,5%.

Negli ultimi mesi le Banche Centrali internazionali hanno alzato ripetutamente i tassi di interesse. Oggi un titolo di Stato a 10 anni rende in media il 4%.

Dove converrebbe investire in un titolo di Stato decennale o in Borsa?

Abbiamo fatto un calcolo su un investimento a 20 anni su un titolo di Stato al 4%, e il rendimento annuale medio delle Borse mondiali all’11%.

Tabella 1_Il guadagno non viene reinvestito

Tabella 2_Il guadagno viene reinvestito

Ognuno tragga le proprie conclusioni.