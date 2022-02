Va anche bene miele con bicarbonato ma per far passare il mal di gola senza febbre si potrebbe bere questa sorprendente bevanda che ci farà dormire serenamente 

Questo alternarsi di caldo e freddo che, da qualche giorno, sta interessando l’Italia non fa bene alla nostra gola. Non si sa bene come vestirsi. A volte ci copriamo troppo, altre poco, finendo per farci, involontariamente, del male.

Certo, in questi ultimi due anni, abbiamo dovuto convivere anche con un mal di gola diverso, come sintomo del Covid. Però, ora che tutto sembra stabilizzarsi, dobbiamo fare i conti con il classico malessere di stagione. Che non è solo invernale, ma che si manifesta anche in primavera ed è anche un disagio estivo. Del resto, non c’è mese nel quale i virus si prendano delle ferie e non attacchino le nostre vie respiratorie.

Bere molto liquidi fa bene e attenzione alle sigarette

Gli esperti, da questo punto di vista, ci mettono sull’attenti quando cambiano le stagioni. Gli sbalzi di temperatura sono spesso repentini e quando, a metà giornata, iniziamo a sentire caldo, tendiamo a scoprire la gola, rimanendo “fregati”. Inizia il bruciore e si fa fatica a deglutire. Qualcuno deve anche convivere, in quei momenti, con una voce rauca o abbassata.

L’aria condizionata secca, poi, accesa in macchina, non aiuta certo. Va bene miele con bicarbonato, ma ascoltiamo anche i pareri dei medici. Che, di solito, invitano a bere molti liquidi. Così facendo, si ammorbidisce la gola, prevenendo la sua secchezza. Sconsigliano anche di fumare, perché si irriterebbero ulteriormente le mucose andando a peggiorare la situazione della nostra gola.

Se il mal di gola non è particolarmente forte, c’è chi cerca di farselo passare con metodi naturali. Attingendo ai classici rimedi della nonna che in tanti si tramandano o condividono in rete. C’è chi, ad esempio, suggerisce di bere il timo, come se fosse un the, facendone un infuso. O chi si fa un decotto di fiori di malva che pare essere molto utile per tosse secca e mal di gola. E c’è chi propone anche un insospettabile abbinamento, prendendo spunto da una antica ricetta.

In pratica, per curare il mal di gola, si dovrebbero usare cipolla e latte insieme. Si prende una cipolla e la si divide in due. La si mette in un pentolino e la si ricopre con il latte. A questo punto, va fatto bollire il tutto per qualche minuto. Spento il fuoco, dovremo, con l’aiuto di un colino, filtrare il latte nella tazza. Aggiungiamoci del miele e beviamo. Chi non si spinge a tanto, usa la buccia di mezza cipolla e la mette in una tazza di acqua. Fa bollire, filtra e, una volta raffreddata, la beve con abbondante zucchero.