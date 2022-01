Una dolce tisana allo zenzero che potrebbe contrastare la pelle secca e aiuterebbe anche contro raffreddore, tosse e mal di gola

Quando la nostra quotidianità ci mette dinanzi ad eventuali problematiche da risolvere, spesso facciamo affidamento ai rimedi della nonna. Nelle pulizie di casa, nella preparazione in cucina o per risolvere piccoli malanni di salute e stagionali ricorriamo ai saggi consigli tramandati per generazioni. Alle volte potremmo affidarci a tisane, infusi e decotti nel tentativo di contrastare o alleviare con un mix naturale eventuali piccole problematiche di salute. Soprattutto le tisane, ci aiuterebbero a contrastare piccole noie della quotidianità. Sarebbero un toccasana contro lo stress giornaliero e svolgerebbero un’azione calmante e di contrasto all’insonnia. In alcuni casi, la tisana, potrebbe anche aiutarci ad abbassare la pressione alta. In tal senso, un possibile aiuto lenitivo e calmante potrebbe arrivare direttamente dalla natura con una dolce tisana allo zenzero che potrebbe contrastare la pelle secca.

I benefici della natura

Potremmo trovarci durante la normale vita quotidiana a combattere con una problematica, che all’apparenza potrebbe sembrare di difficile risoluzione: la pelle secca. Nello specifico, questa condizione potrebbe presentarsi quando la nostra pelle appare disidratata, screpolata e fragile. Una condizione simile potrebbe essere soggetta alla comparsa, nel tempo, di rughe o ad eventuali disturbi ancor più seri. In questi casi, la natura potrebbe aiutarci a contrastare e lenire la pelle secca con un mix di piante e spezie in una dolce tisana. L’equiseto, per esempio, è una pianta ricca di vitamine e minerali e sarebbe particolarmente apprezzata per le sue proprietà remineralizzanti. Inoltre, gli impacchi di equiseto potrebbero favorire la guarigione di ferite della pelle.

Altra spezia utilizzata da millenni come antinfiammatorio è lo zenzero. Spesso utilizzata per decotti o tisane, rappresenterebbe un valido aiuto anche per alleviare i malanni tipici della stagione invernale. Pertanto, sarebbe un ottimo alleato della nostra salute per combattere il raffreddore, la tosse e il mal di gola.

Una dolce tisana allo zenzero che potrebbe contrastare la pelle secca e aiuterebbe anche contro raffreddore, tosse e mal di gola

Dunque, con l’aiuto della natura potremmo provare a contrastare la pelle secca e ad alleviare i malanni di stagione. Potremmo recarci dal nostro erborista di fiducia e richiedere un mix di tè ed erbe in parti uguali da gustare nei nostri momenti di relax. Come detto, potremmo farci realizzare un mix naturale aggiungendo all’equiseto e allo zenzero altri 3 ingredienti: karkadè, tè verde e la scorza d’arancia essiccata.

Il primo avrebbe un’azione rinfrescante, lenitiva e antisettica, il secondo avrebbe un’azione antiossidante prevenendo lo stress ossidativo. Infine, il terzo, potrebbe aiutarci a prevenire raffreddori e allergie di stagione. Inoltre, grazie all’apporto di vitamina C potrebbe portare dei benefici alla nostra pelle.

Pertanto, con la miscela a disposizione non dovremo far altro che mettere sul fuoco dell’acqua. Utilizzeremo 1 cucchiaino di questo mix naturale per ogni ½ litro d’acqua. Quando l’acqua raggiunge il bollore, spegniamo la fiamma e lasciamo in infusione per circa 10 minuti le polveri. Trascorso il tempo, dovremo semplicemente filtrare la tisana in tazza, prima di poterla finalmente gustare.

Ovviamente, in caso di pelle secca o malanni di stagione, dovremo sempre consultare il nostro medico, per scongiurare eventuali problematiche ulteriori o allergie.