Quando ogni mese ci arriva lo stipendio, la prima cosa a cui pensiamo è a quanti soldi riusciremo a mettere da parte una volta sostenute tutte le spese necessarie.

Indipendentemente dal motivo per cui vogliamo risparmiare, ognuno di noi cerca di mettere via una piccola cifra per accumulare denaro che un giorno potrebbe servirci.

È molto difficile al giorno d’oggi riuscire a gestire i soldi.

L’ideale sarebbe accumulare quel 20% dei nostri guadagni che ci potrebbe fruttare in seguito.

L’errore che tutti fanno quando vogliono risparmiare

Pochi la conoscono ma potrebbe essere questa l’applicazione che ci aiuterà, inizialmente, a togliere qualcosa dallo stipendio appena ricevuto.

Pensiamo sia meglio affrontare prima tutte le spese e gli imprevisti, mettendo da parte i soldi in un secondo momento, ma questo è un errore di valutazione.

Lo commettiamo quando siamo poco organizzati ma è una modalità molto difficile di risparmio poiché presuppone un autocontrollo che, a volte, ci manca.

Il modo migliore di agire sarebbe procedere al contrario, ovvero togliere il 20% del nostro stipendio il giorno stesso in cui ci viene erogato o al massimo il giorno dopo.

In questo modo sarà quasi impossibile spendere soldi che non abbiamo più sul nostro conto e sotto i nostri occhi.

Ovviamente non tutti possono agire in questo modo e, anche potendo, non tutti ci riescono. Per questo motivo c’è un’applicazione con la quale non avremo più problemi a risparmiare!

Pochi la conoscono ma potrebbe essere questa l’applicazione perfetta per risparmiare i nostri soldi

Stiamo parlando di una delle tante applicazioni esistenti. È in grado di farci gestire al meglio i nostri budget, le nostre spese e, in questo caso particolare, i nostri risparmi.

Si chiama Thriv, che sta per prosperare e ci permette di impostare alcuni obiettivi che vogliamo raggiungere. In base a questi, sarà il sistema a dirci di quanti soldi abbiamo bisogno per centrarli.

È un vero e proprio salvadanaio digitale che ci aiuterà a raggiungere i nostri sogni mantenendo viva la nostra voglia di risparmiare motivandoci.

Ci permette di stipulare un calendario del nostro programma consentendoci di avere sempre a mente le scadenze, così da ricordarci la mole di denaro necessaria da archiviare.

Thriv ci consente anche di inserire diverse immagini che riteniamo opportune a motivare la nostra scelta.

Inoltre, ci invita ad inserire dei promemoria che partono quando scegliamo noi.

Questi ci ricordano qual è la nostra impresa e ci impediscono di spendere più soldi di quelli che dovremmo.