Utilizziamo salse e contorni per impiattare e decorare i nostri deliziosi piatti come dei veri chef

Cucinare è un hobby di molti. Creare degli ottimi piatti per amici e famiglia è sicuramente una delle più grandi soddisfazioni. Che sia per una cena gourmet o per una serata in compagnia, vedere apprezzati i nostri piatti ci dà gioia e ci fa sentire bene.

Ora che arrivano le feste, inoltre, possiamo portare le nostre abilità ad un livello superiore. Non solo fare delle pietanze deliziose, ma anche impiattarle come dei veri chef. Infatti servono solo pochissimi accorgimenti per dare un aspetto raffinato e di lusso alle nostre ricette. Anche l’occhio vuole la sua parte quando si presenta un piatto e queste idee potranno aiutarci a viziarlo.

Il primo passo è scegliere il piatto giusto

Il primo punto importante è scegliere il piatto su cui andrà servito il cibo. Infatti, colori e forme cambiano la nostra percezione e ci aiutano ad apprezzare di più i nostri abbinamenti. Il colore migliore è sicuramente il classico bianco, perché facile da abbinare. Inoltre mette in risalto gli ingredienti e i loro colori naturali.

Possiamo anche scegliere dei piatti più originali, ma non scegliamo qualcosa di troppo vivace. Questo potrebbe mettere in secondo piano la pietanza. Per quanto riguarda la forma, invece, possiamo davvero sbizzarrirci. Tondi, quadrati o irregolari, qualsiasi forma più andare bene, purché vengano prese in considerazione le proporzioni e la composizione. Per quanto riguarda i piatti rettangolari o quadrati scegliamo composizioni geometriche, mentre per quelli a spirale o rotondi preferiamo linee sinuose.

Utilizziamo salse e contorni per impiattare le nostre deliziose pietanze

Anche le proporzioni sono fondamentali per dare un giusto equilibrio visivo al piatto. Dev’essere fondamentale capire alla prima occhiata quale sia l’ingrediente principale e quelli di contorno. Il primo deve essere messo in risalto, posizionandolo al centro del piatto oppure aumentandone la quantità. Numeri dispari di ingredienti sono solitamente più apprezzati dalla vista.

La coerenza è importantissima. In una cena dobbiamo seguire uno stile, scegliendo una o due fantasie e decorando seguendo quella linea. Se utilizziamo spezie e salse per decorare, allora lo dovremo fare per tutti i piatti di una sola serata.

La salsa sì, ma con parsimonia

Utilizziamo salse e contorni per impiattare e decorare e non solo per esaltare i sapori. Non utilizziamo quantità troppo elevate di salse. Per le ricette a base di pasta possiamo abbondare un po’, mentre se le utilizziamo come accompagnamento a dei secondi sfruttiamole per decorare il piatto.

Infine gli ingredienti vanno tagliati e scolpiti, creando forme originali. Questo si applica soprattutto per le verdure di contorno oppure per la frutta accanto ad un dolce. Basta essere semplici, ma con qualche elemento innovativo, per rendere il nostro piatto simile a quello di un vero chef.