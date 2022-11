3 idee per una cena gourmet ma facile e veloce da preparare che piacerà anche ai bambini

La cucina è stata una delle consolazioni dei periodi di lockdown. In molti si sono appassionati a questa arte proprio durante questi momenti di costrizione in casa. Cucinare per la famiglia, gli amici o, semplicemente, per se stessi é uno dei passatempo più piacevoli di sempre oltre che portatore di moltissime soddisfazioni.

Tanti sono restii a imparare a cucinare per mancanza di tempo o, il più delle volte, di voglia. Non è vero che cucinare é un qualcosa di difficile, sarà sufficiente un po’ di impegno. Oltre a questo è sicuramente piacevole, dopo una lunga giornata di lavoro, godersi un lauto pasto.

Oggi si andrà alla scoperta di tre piatti perfetti per il pranzo ma anche per la cena. La pasta con zafferano e zucchine, il riso con tofu e broccoli o le tagliatelle con prosciutto cotto sono ideali anche per i bambini.

3 idee per una cena gourmet ma facile e veloce

Il primo piatto di cui si tratterà si potrà preparare con fusilli, zafferano e zucchine. Per prima cosa si consiglia di lavare accuratamente le zucchine per eliminare eventuali residui di terra. In seguito, tagliare a pezzettini sottili le zucchine, ottime le listarelle. Fare scaldare le zucchine in una pentola antiaderente con un filo di olio EVO.

A quel punto, poi, si potrà fare bollire l’acqua per la pasta e seguire le istruzioni, si consiglia di scolarla al dente e di condirla con le zucchine e lo zafferano.

Riso con tofu e broccoli

Il secondo piatto ideale per una cena o un pranzo è a base di riso, tofu e broccoli. Il tofu è un prodotto orientale che, nell’ultimo periodo, è diventato molto di moda. Leggero e salutare è davvero ideale per preparare primi o secondi ricchi di gusto.

I broccoli andranno lavati e messi a sbollentare in acqua calda. Fare scaldare il riso in una pentola antiaderente aggiungendo un po’ di acqua o mezzo bicchiere di vino. Da ultimi aggiungere i broccoli e il tofu prima di servire in tavola.

Tagliatelle con prosciutto cotto

Da ultimo, poi, le tagliatelle con prosciutto cotto che verranno apprezzate anche dai bambini. Si potrà utilizzare il prosciutto cotto a cubetti ma anche quello a fette.

Per prima cosa, bisogna occuparsi dei piselli da fare sbollentare in acqua bollente e salata.

Nel frattempo, occuparsi del prosciutto che andrà tagliato a pezzettini. In una pentola antiaderente mettere a scottare con un filo di olio EVO i piselli per qualche minuto, da ultimo aggiungere il prosciutto.

In acqua bollente fare cuocere le tagliatelle cercando di scolarle leggermente al dente. Una volta pronte impiantare aggiungendo il condimento a base di piselli e prosciutto cotto.

Sono queste le 3 idee per una cena gourmet ma facile e veloce per portare in tavola piatti sempre gustosi.