Natale da favola in un grazioso borgo d’Italia dove passare delle feste indimenticabili

Gli angoli d’Italia nascondono bellezze mozzafiato che, in occasione delle feste, si accendono ulteriormente di fascino. Non sono solo le città d’arte a incantare con le loro luci e i colori. Anche i paesi più piccoli brillano intensamente in vista del Natale. In Liguria c’è un borgo bellissimo e molto gettonato in ogni periodo dell’anno, che diventa letteralmente magico nel mese di dicembre.

Si passerà un Natale da favola in un grazioso borgo delle Cinque Terre

Lungo la Riviera ligure di Levante si estendono le Cinque Terre, un tratto di costa splendido per i paesaggi che sa offrire. Se già in periodo estivo sono splendide, durante le feste natalizie lo diventano ancora di più. Il merito è di uno dei più bei presepi di tutta Italia, ovvero quello di Manarola. Ogni anno qui si ripropone lo stesso imperdibile spettacolo. Si tratta di un appuntamento che fa puntualmente la felicità di grandi e piccini e da godere tutto d’un fiato. Grazie a un paziente e meticoloso lavoro collettivo, la collina vicino al borgo s’illumina. Trecento personaggi composti da circa 17.000 lampadine si ergono fieri, formando una composizione natalizia davvero unica. Le figure sono a grandezza naturale e la costruzione ha previsto l’utilizzo di materiali di scarto e riciclati.

Per osservare le bellezze del presepe di Manarola ci si può accostare in diversi angoli circostanti. Per esempio, si potrebbe percorrere il sentiero tra il borgo e Riomaggiore di via Beccara. Dopo aver salito 320 gradini, dal punto di osservazione più elevato ci si potrà godere una vista a dir poco sensazionale. Per arrivarci, però, potrebbe essere necessaria una torcia, data l’assenza di illuminazione. In alternativa, si potrà ammirare il presepe comodamente dal piazzale della Chiesa di San Lorenzo o dalla via Rollandi.

Cosa vedere

È dunque certificato che sarà un Natale da favola in un grazioso borgo come quello di Manarola. Visitandolo in questo periodo, ovviamente, dovremo proteggerci indossando capi coprenti e magari alla moda. Infatti le temperature in Liguria dovrebbero essere piuttosto basse, anche se varierebbero in base alla zona. Una volta che avremo iniziato il tour del borgo, ci renderemo subito conto di quanto la sua conformazione sia particolare. Le casette strette e arroccate sulla scogliera e le tipiche viuzze gli donano un aspetto alquanto singolare.

Se siamo alla ricerca di qualche scorcio romantico da ammirare, dovremo dirigerci in via Belvedere. Situata nei pressi del piccolo porto, la si conosce anche col nome di “balcone a picco sul mare”, per un motivo che appare ovvio. Spostato più in là sorgeva invece il maestoso castello, di cui attualmente resta un unico bastione. E se per caso volessimo uscire dai confini di Manarola, sappiamo che ci attendono panorami idilliaci lungo l’estasiante via dell’Amore. Un percorso di nemmeno un chilometro che riempirà il rullino delle foto lungo la strada verso Riomaggiore.