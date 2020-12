Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Spesso non ci rendiamo conto di quanti oggetti che sembrano aver perso la loro funzione una volta averli utilizzati potrebbero risolverci molti problemi quotidiani. È normale che non conoscendo l’uso alternativo di molti oggetti, li gettiamo senza preoccuparcene. Oggi ad esempio, parliamo del riciclo creativo di un oggetto che tutti abbiamo in casa. L’uso sorprendente del rotolo di carta igienica per lo smartphone.

Questo oggetto così apparentemente poco utile potrebbe risolverci molti piccoli problemi quotidiani in modo semplice, veloce e economico.

Come supporto per lo smartphone

Ad esempio un rotolo di carta igienica usato potrebbe diventare un supporto per il nostro cellulare.

Quante volte abbiamo provato a posizionare lo smartphone sulla scrivania mentre facevamo altro?

Ad esempio per leggere un articolo, guardare un video o anche per leggere un messaggio quando abbiamo le mani occupate.

Quante volte ci siamo ripromessi di comprare un supporto che lo tenesse in equilibrio nella posizione che più preferiamo?

Vediamo insieme come trasformare un rotolo di carta igienica in un supporto per cellulari in poche e semplici mosse.

I passaggi

È consigliato innanzitutto utilizzare una penna o un pennarello per fare dei segni sul rotolo per capire esattamente come muoverci.

Possiamo utilizzare a questo punto delle forbici qualsiasi per dargli nella maniera più precisa possibile la forma che abbiamo in mente.

Dobbiamo lavorare posizionando il rotolo in verticale, con un’apertura poggiata sul tavolo da lavoro e l’altra verso l’alto.

Andiamo a tagliare con le forbici cercando di creare in primis uno schienale posteriore per il telefono. Subito dopo un’incalanatura anteriore dove posizionare la base del nostro smartphone.

In questo modo andremo a creare un supporto che manterrà perfettamente stabile il nostro telefono.

Naturalmente il taglio deve essere proporzionato alle dimensioni e al peso del nostro smartphone.

È giusto dire che purtroppo non tutti i telefoni hanno la forma e il peso adeguato a questo tipo di supporto fatto in casa.

Perciò mentre lavoriamo controlliamo sempre se le proporzioni combaciano.

Inoltre una volta creato questo piccolo supporto, potremo andare a decorarlo come più preferiamo utilizzando matite o pennarelli.

Ecco svelato l’uso sorprendente del rotolo di carta igienica per lo smartphone.