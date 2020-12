Manutenzione auto da urlo con il car detailing

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



“Donne e motori, gioie e dolori” recita un vecchio adagio. Ma per oggi lasciamo da parte l’universo femminile e occupiamoci dei motori. Più nello specifico della cura dei dettagli dell’automobile. In questo articolo di ProiezionidiBorsa vediamo come approntare una manutenzione da urlo con il car detailing.

Cos’è il car detailing

Stiamo parlando di una vera e propria arte made in USA finalizzata a una cura maniacale dell’auto. Dalla pulizia degli interni alla lucidatura della carrozzeria. Dalla rimozione dei residui dal vano motore alla manutenzione delle gomme. Recentemente questa pratica è stata importata in Italia, dove inizia a riscuotere un progressivo successo.

Una buona manutenzione dell’automobile è un prerequisito indispensabile per farla durare nel tempo. Non solo le parti meccaniche, anche i dettagli a cui mediamente non si dà importanza contribuiscono al miglioramento delle prestazioni di un veicolo.

Tante piccole fasi di lavoro

Abbiamo parlato di arte perché chi fa questo mestiere merita la dignità di artista. Infatti il car detailing consta di numerose operazioni che riportano l’auto al momento in cui è uscita dalla fabbrica.

Si inizia con un lavaggio accurato degli interni e degli esterni. Non un semplice lavaggio, ma un’igienizzazione fatta con prodotti di altissima qualità. Si procede con la mascheratura delle componenti in plastica per poter effettuare i passaggi successivi.

Dopo il lavaggio si procede alla decontaminazione. Questa operazione consiste nella rimozione degli agenti atmosferici e dei metalli che si depositano sulla carrozzeria. Difficilmente le parti microscopiche, infatti, si tolgono con l’acqua.

Poi si passa alla lucidatura: questa è l’azione chiave del lavoro. Il professionista rimuove graffi, aloni, ossidazioni e altri piccoli difetti. La lucidatura si può fare a mano o con una lucidatrice rotorbitale.

Dopodiché è la volta della protezione; questo passaggio consiste nell’applicazione di cere finalizzate a prevenire la corrosione della vernice causata dall’acqua.

Infine, per una manutenzione da urlo con il car detailing, è bene usare sempre dei saponi con pH neutro quando si lava l’auto. Così come è necessario usare dei panni in microfibra e altri accessori non aggressivi.

Costi sostenuti a fronte di risultati eccellenti

Veniamo al punto dolente. Approntare questo tipo di manutenzione non è molto economico. Si parte dai 200-300 euro per arrivare ben oltre i 1.000 euro. Certamente, però, il risultato finale lascia davvero a bocca aperta.

Per chi intende risparmiare, può ricorrere al fai-da-te, purché si utilizzino i giusti prodotti e si dedichi il giusto tempo. Ad ogni modo, per andare sul sicuro è meglio rivolgersi ai professionisti-artisti del settore. Sapranno darvi grandi soddisfazioni.

Abbiamo visto, dunque, come provvedere ad una manutenzione auto da urlo con il car detailing.