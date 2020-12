Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il 2020 sta volgendo al termine e a poche settimane dalle feste è arrivato il momento di preparare il menù di Natale. Nel caso si fosse a corto di idee, abbiamo un’idea sfiziosa da proporre. Ecco il piatto unico che risolverà il cenone di Capodanno: si tratta degli gnocchi di polenta con ragù di cotechino. È un piatto completo e ricco che unisce un primo piatto, un secondo e un contorno con ingredienti tipici della tradizione.

Ingredienti per 4-6 persone

375 gr. di farina di mais;

200 gr. di cotechino precotto;

200 gr. di lenticchie precotte;

2 scalogni;

1 carota;

1 sedano;

200 gr. di verza;

250 gr. di pomodorini;

30 ml. di olio evo;

20 gr. di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.;

rosmarino.

Preparazione del piatto unico che risolverà il cenone di Capodanno

Pulire la verza e tagliarla a striscette, farla lessare per circa 25 minuti e metterla da parte. Intanto, posizionare sul fuoco una pentola con circa 2 litri d’acqua, salarla e portarla a bollore. Nel frattempo, mondare gli scalogni, la carota e il sedano, tritarli e far insaporire in una padella con un filo d’olio evo e sale. Mescolare con un mestolo di legno per un minuto. Aggiungere le lenticchie e il cotechino tagliato a dadini. Lavate e tagliate i pomodori, togliendo i semi al suo interno ed unirli al tutto insieme alla verza, al cotechino e alle lenticchie. Far cuocere per circa 10 minuti aggiungendo sale e pepe quanto basta.

Versare la farina di mais nella pentola d’acqua portata a bollore e mescolare finché si ottiene la giusta consistenza. Mettere la polenta in una ciotola inumidita e lasciarla intiepidire. Prendere una teglia in ceramica da forno e ungerla con una noce di burro. Formare degli gnocchi di polenta con l’aiuto di due cucchiai e metterli nella teglia. Alternare gnocchi e condimento nella teglia fino a riempirla. Aggiungere il burro rimasto e infornare con la funzione grill per circa 10 minuti. Servire il piatto ben caldo con un rametto di rosmarino.

Consigli

In alternativa a cotechino e lenticchie precotte si possono preparare fresche: calcolare però che ci vorranno diverse ore in più. Se non si vuole usare lo scalogno, si può sostituire con la cipolla.