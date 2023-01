Il Ftse Mib continua ad aggiornare il suo record di sedute consecutive al rialzo. Da inizio anno siamo arrivati a ben 13 sedute di contrattazioni con chiusura superiore all’apertura. Solo un’altra volta nella sua storia ventennale il Ftse Mib aveva collezionato più sedute con le precedenti caratteristiche. Nel giugno del 2020, infatti, erano state 14, ma questo record potrebbe essere presto eguagliato o battuto. In un mercato così forte si sono distinte 2 azioni che hanno stupito tutti sul Ftse Mib.

2 azioni che hanno stupito tutti sul Ftse Mib

Quando bisogna valutare la forza di un titolo azionario molto spesso ci si concentra solo sul rialzo percentuale registrato in una seduta, in una settimana o in qualunque intervallo temporale si voglia considerare. Sicuramente il rialzo è un parametro importante, ma secondo il nostro punto di vista non coglie appieno la forza o la debolezza. Per valutare al meglio un movimento bisogna anche tenere conto dei volumi che lo hanno accompagnato.

Se, ad esempio, un ribasso/rialzo è accompagnato da un forte incremento dei volumi si può essere più confidenti sulla sua autenticità. In caso contrario potrebbe trattarsi di una trappola per orsi/tori.

Applicando questo criterio ci sono stati 2 azioni che hanno stupito tutti sul Ftse Mib al termine della seduta del 18 gennaio: Tenaris e BPER Banca.

Tenaris

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 18 gennaio in rialzo del 4,15% rispetto alla seduta precedente a quota 17,195 euro.

Il titolo ha chiuso con un rialzo di oltre il 4% accompagnata da volumi in rialzo del 145%. Un’enormità se si pensa che stiamo parlando titolo azionario che ha scambiato oltre 100 milioni di euro.

La tendenza in corso è al rialzo ed è stata rafforzata dalla seduta del 18 gennaio e al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso rialzista.

BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 18 gennaio a quota 2,252 euro, in rialzo del 3,30% rispetto alla seduta precedente.

Il titolo ha chiuso con un rialzo di oltre il 3% accompagnata da volumi in rialzo superiore al 110%. Anche in questo caso un’enormità se si pensa che stiamo parlando di un titolo azionario che ha scambiato oltre 65 milioni di euro.

La tendenza in corso è al rialzo ed è stata rafforzata dalla seduta del 18 gennaio e al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso rialzista.

Articoli consigliati

Vuoi risparmiare soldi ed energia? Oltre al microonde, ecco gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti

Sanzioni ridotte al 3% e più tempo per pagare i propri debiti lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate