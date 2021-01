Guardare le serie Tv di Netflix è uno dei piaceri che siamo riusciti a mantenere anche durante questo periodo di pandemia. Solamente pochissimi sanno, però, che moltissime serie tv non si possono vedere in Italia ma sono disponibili all’estero.

Questi pochi hanno scoperto un trucco che permette di “sbloccare” il servizio, ma rimane un grosso dubbio a riguardo. Usare il trucco per sbloccare le vere potenzialità di Netflix è legale? Scopriamolo subito.

Le serie Tv bloccate

Pochi sanno che le serie Tv presenti in Italia su Netflix sono solamente una piccola parte di quelle effettivamente vedibili. Difatti il servizio di streaming americano permette di vedere solo alcuni contenuti a seconda di dove ci si trova. Per questo motivo alcuni film che potremmo vedere se fossimo in America non sono fruibili in Italia.

Esiste, però, un trucco che permette di sbloccare le vere potenzialità di Netflix che moltissimi stanno usando. Scopriamo subito quale è e se è legale o meno.

Il trucco usato da molti

Il trucco che moltissimi stanno usando per guardare le serie Tv internazionali su Netflix è quello di utilizzare un servizio di VPN. Il VPN è uno strumento che permette di proteggere la propria connessione internet e di far risultare l’origine della connessione altrove.

Questo vuol dire che, utilizzando questo strumento, è possibile far pensare a Netflix che si sta usando la piattaforma da un altro Paese. In questo modo si avrà accesso a tutti quanti i film e le serie Tv attualmente bloccati oppure non visionabili in Italia.

È legale?

Una domanda rimane, però, di fronte a questo trucco. Usare il trucco per sbloccare le vere potenzialità di Netflix è legale?

Iniziamo dicendo che utilizzare un servizio VPN è legale in Italia, anche se le leggi a riguardo sono in continuo mutamento. Quindi il principale rischio che si corre è quello di infrangere le condizioni di utilizzo del servizio di Netflix.

Se, infatti, Netflix si dovesse accorgere dell’utilizzo di VPN potrebbe decidere di negare l’accesso alla propria piattaforma. Inoltre, potrebbero esserci delle conseguenze legali per questi fatti, anche se è molto difficile capire quali.

Per questo motivo è estremamente importante cercare di informarsi prima di utilizzare questo trucco ormai comune e possibilmente evitare di usarlo.