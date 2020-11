Multe salatissime per che ha questi file video o musicali sul proprio computer  

Per quanto oggi meno diffusi che in passato, i servizi di streaming online gratuiti sono ancora molto comuni sulla rete. Molti di noi vi hanno acceduto per poter vedere un film non ancora uscito su Netflix oppure per scaricare un classico introvabile.

Ma cosa rischiano le persone che accedono a questi siti e scaricano questi file? La risposta è semplice: sono previste multe salatissime per chi ha questi file video o musicali sul proprio computer. Cerchiamo di capire perché.

I servizi di streaming legali e non

Iniziamo dicendo che una piattaforma di streaming è tale quando permette l’accesso a dei contenuti attraverso una connessione internet senza la necessità di scaricarli.

Questo significa che è possibile guardare dei video o degli audio senza la necessità di scaricare fattivamente i file. Esistono dei servizi di streaming gratuiti, servizi a pagamento e servizi non legali. La differenza sta nel rispetto dei diritti d’autore su determinati contenuti video o audio.

Un esempio di una piattaforma di video gratuita è dato da YouTube mentre la piattaforma di streaming online a pagamento per eccellenza è Netflix.

Esistono però dei siti che non rispettano i diritti d’autore e permettono di accedere e scaricare film o audio protetti gratuitamente. È importante sottolineare che queste pratiche sono illegali e che sono previste multe salatissime per chi ha questi file video o musicali sul proprio computer.

Cosa si rischia a guardare e scaricare contenuti pirata

Esistono delle profonde differenze tra guardare un film in streaming online e scaricarlo. Mentre, infatti, non sembrano sussistere delle multe per chi guarda video streaming online, lo stesso non vale per coloro che tali contenuti li scaricano.

Scaricare illegalmente film o file audio può infatti portare ad una multa di 130 euro per contenuto. Nel caso si fosse, invece, condiviso il file, e si fosse stati scoperti, le multe potrebbero arrivare fino a 2.000 euro.