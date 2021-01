Quante volte siamo andati al supermercato e ci siamo lasciati conquistare da un formaggio ancora sconosciuto o da una nuova marca? Quante volte ce ne siamo pentiti?

Scegliere un buon formaggio al prezzo giusto non è mai facile. Ecco perché oggi analizzeremo i consigli per comprare i formaggi più buoni a prezzi accettabili. Iniziamo subito.

Ascoltare la tradizione

Oggi vedremo come scegliere un buon formaggio con dei trucchi che tutti quanti possiamo usare. Iniziamo subito con tre consigli generali validi per ogni formaggio.

Il primo trucco è quello di stare attenti a chi produce il formaggio. È sempre preferibile che questo sia stato fatto da professionisti locali e non da aziende nazionali o multinazionali. Il motivo di questo fatto è molto semplice.

I professionisti locali sono spesso piccoli produttori che non pensano al guadagno ma alla qualità del prodotto. Per questo motivo sarà molto difficile trovare in questi prodotti, ingredienti, quali il latte in polvere, con un grande guadagno in sapore .

Comprare regionale

Il secondo è quello di comprare prodotti regionali. Questo è un consiglio legato al primo, ossia alla piccola produzione. Spostare dei prodotti da una Regione all’altra ha dei costi che solamente grosse aziende possono sopportare.

Ma le grosse aziende per sopportare questi costi tagliano sulla qualità del prodotto, e il ciclo ricomincia.

Risparmiare

Sembra incredibile, ma è possibile comprare dei prodotti eccellenti a dei prezzi abbordabili senza fare niente di eccezionale. Per fare questo basterà semplicemente non comprare i prodotti dal supermercato ma andare direttamente dai produttori.

Questi sono spesso piccole aziende che applicano dei prezzi molto più bassi di quelli delle grandi catene per dei prodotti comunque eccellenti. Per questo motivo vale la pena, ogni tanto, fare un po’ di strada in macchina e andare a comprare dei prodotti veramente buoni e genuini.

Detto questo, abbiamo finito i consigli per comprare i formaggi più buoni a prezzi accettabili.