Usare il bicarbonato per eliminare la cimice dei letti ma anche questo rimedio

Chi ha avuto una esperienza con la cimice dei letti sa benissimo il disagio che crea questo insetto. Non solo per le punture visibili ma anche perché inizialmente è difficile trovarla per eliminarla. Alcuni pensano che le cimici da letto muoiono in lavatrice o che si attaccano ai vestiti ma non è sempre così. Quando si verifica una situazione simile è bene trovare anche le uova delle cimici da letto, altrimenti si duplicano. Come fare quando degli insetti invisibili ci pungono in casa? Nel momento in cui è successo nella camera da letto bisogna verificare che non sia la cimice dei letti. Si potrebbe scambiare per una pulce ma in realtà le punture sono diverse. In Messico e in Sud America, a differenza dell’Italia, si sono verificati casi di malattia causata dalle cimici dei letti.

Seppur hanno un loro ruolo nell’ecosistema, dobbiamo stare molto attenti a non farli entrare in casa. Per questo oggi scopriremo come si fa a capire se ci sono le cimici da letto, come entrano in casa, come si uccidono e dove pungono. Quindi, dobbiamo usare il bicarbonato per eliminare la cimice dei letti oppure c’è un’alternativa? In realtà esiste più di un rimedio anche se solitamente le persone utilizzano questo ingrediente. La puntura della cimice dei letti sono il primo campanello d’allarme. Come arrivano? Come eliminarle? Vediamo anche i rimedi.

Come entrano in casa?

Capire se ci sono le cimici da letto in casa è semplice. Esse pungono in maniera unica e nessun altro insetto punge allo stesso modo. Esattamente, la cimice dei letti punge in una sola zona, lasciando uno spazio e l’altro tra le punture, come se stesse camminando su una parte della pelle circoscritta. In casa entrano quasi sempre attraverso le valigie e dopo un viaggio. Si intrufolano tra uno zaino e l’altro negli alberghi o negli aeroporti, treni e autobus. La soluzione per eliminarle c’è: eccola!

Come usare il bicarbonato per eliminare la cimice dei letti più delle alternative

Il bicarbonato è il rimedio della nonna per molte cose. In questo caso usare il bicarbonato per eliminare la cimice dei letti funziona. Anche se esistono tante altre alternative, questo è il più comune. Che sia un detersivo o un prodotto chimico o semplicemente l’acqua, il primo passo da fare è togliere il materasso. Il secondo passaggio è guardare sotto il letto e dietro ogni angolo. Pulire ogni parte del letto è il terzo step, con acqua e bicarbonato o con ingredienti comprati al supermercato. Il materasso? Da lavare subito. Molte volte, durante questa operazione, la cimice dei letti non si nota. Continuiamo a lavare e pulire verificando che il giorno seguente non ci ritroviamo di nuovo le punture. Al contrario, rifare l’operazione altre volte. Il rimedio da aggiungere al bicarbonato è l’acqua. È la soluzione più efficace esistente poiché è quella più usata da chi si è ritrovato la cimice dei letti in casa.

