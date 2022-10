Da inizio anno Iveco Group continua a essere uno dei peggiori titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari. Alla chiusura del 10 ottobre, infatti, ha perso oltre il 50% facendo meglio solo di Telecom Italia e Saipem.

Eppure nelle ultime sedute quelle Iveco Group si possono classificare come azioni in forte rialzo che potrebbero continuare a salire. Come vedremo nella sezione relativa all’analisi grafica, infatti, il titolo ha realizzato un movimento come mai nella sua storia.

Prima, però, uno sguardo alla sua valutazione dal punto di vista dei fondamentali.

Le raccomandazioni degli analisti e dell’analisi fondamentale

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo la situazione è molto controversa. Le stime, infatti, sono molto differenti tra loro. Basti pensare che il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 70% circa, mentre la dispersione tra le varie stime è di circa il 30%. Bisogna, quindi, essere molto prudenti nell’utilizzare queste indicazioni per definire la strategia di investimento.

Dal punto di vista dei fondamentali di particolare interesse è il rapporto tra prezzo e fatturato che è pari a 0,1 ed è uno dei più bassi tra i titoli a grande capitalizzazione. Rispetto alla media del settore di riferimento questo parametro indica una sottovalutazione dell’80% circa. Anche il Price to Book ratio esprime sottovalutazione, ma è limitata al 40%

Azioni in forte rialzo che potrebbero continuare a salire, fino a dove?

Il titolo Iveco Group (MIL:COV) ha chiuso la seduta del 10 ottobre a quota 5,155 euro in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere raggiunto, e anche sforata, la massima estensione della proiezione ribassista in corso, le quotazioni di Iveco Group potrebbero essere sul punto di partire al rialzo. La forza del titolo è testimoniata dalle sette sedute consecutive con chiusura superiore all’apertura. Una sequenza mai osservata prima nella seppure breve storia del titolo.

Per potere continuare al rialzo, però, è fondamentale che venga superata la resistenza in area 5,234 euro (II obiettivo di prezzo) che già in passato aveva frenato le velleità dei rialzisti. Ritracciamenti fino in area 4,951 euro sono compatibili con lo scenario rialzista. In caso di rottura del supporto, invece, la tendenza potrebbe invertire al ribasso.

La massima estensione del rialzo potrebbe andare a collocarsi in area 5,517 euro (III obiettivo di prezzo).