Ti stupirà questo borgo dal fascino antico in Liguria. Perfetto per una fuga romantica di San Valentino

Ti stupirà questo borgo dal fascino antico in Liguria-proiezionidiborsa.it

Invece dei soliti fiori, cioccolatini o delle classiche cene, a San Valentino regaliamoci una fuga romantica in Liguria. Oltre ai tantissimi posti da visitare, c’è un borgo dal fascino medievale che dobbiamo assolutamente andare a vedere. Scopriamo quali sono le sue bellezze.

Gli avvenimenti degli ultimi due anni hanno avuto un forte impatto sulle vite degli italiani. La pandemia è stata un vero shock che ha modificato le nostre abitudini.

Anche il modo di viaggiare ha subito dei grandi cambiamenti. Si prediligono sempre i viaggi all’estero, ma molti di noi preferiscono anche spostarsi in Italia, per rilassarsi e conoscere posti nuovi.

Non solo le grandi città, ma anche le piccole cittadine sono molto gettonate.

Ogni momento dell’anno è perfetto per viaggiare. Ma farlo durante un’occasione speciale è ancora più bello.

Ti stupirà questo borgo dal fascino antico in Liguria: perfetto per una gita fuori porta

Si avvicina il 14 febbraio, il giorno più romantico di tutto l’anno. Infatti, San Valentino è la festa che celebra l’amore eterno.

Quest’anno invece di scambiarci i soliti cioccolatini o la classica cena a lume di candela, regaliamoci un bellissimo viaggio. Per chi ha poco tempo a disposizione e non vuole spendere molti soldi, può scegliere di visitare questo bellissimo borgo.

Una cittadina dal fascino medievale situata nella Val Neva in Liguria. Parliamo di Castelvecchio di Rocca Barbena, in provincia di Savona. Collocato su uno sperone di roccia, questo borgo definito tra i più belli d’Italia, non possiamo proprio perdercelo.

Un borgo di piccole dimensioni ma ricco di posti da visitare

Castelvecchio di Rocca Barbena si trova sulla Strada del Vino e dell’Olio e conta meno di 200 abitanti. Dal paese partono varie escursioni e percorsi trekking.

Non ci facciamo ingannare dalle sue piccole dimensioni, perché il borgo vanta delle origini molto antiche.

L’edificio più rappresentativo è sicuramente il castello dei Clavesana. Una struttura imponente dalla forma quadrangolare che protegge e domina il paesaggio.

Il centro storico è caratterizzato da strette vie acciottolate, archi, case in pietra e sottotetti dove si essiccavano i funghi e i fichi. Su alcuni muri sono ancora visibili delle protuberanze. Piccole nicchie che fungevano da forni.

Ti stupirà questo borgo dal fascino antico in Liguria, dove il tempo pare si sia fermato.

Gli edifici di culto e cosa mangiare

Oltre al castello, non possiamo perdere un altro meraviglioso punto panoramico, quello del Santuario di Nostra Signora delle Grazie. La vista mozzafiato si ammira dal piazzale antistante la chiesa.

Un altro edificio di culto da non perdere è la chiesa dell’Assunta. È stata edificata nel periodo medievale, ma presenta dei restauri in stile barocco. Mantiene ancora oggi il campanile a base quadrata.

Piazza della Torre, è il cuore di Castelvecchio di Rocca Barbena. Un bellissimo spazio, chiuso dalle caratteristiche case in pietra.

Non possiamo andare via dal paesino senza prima assaggiare i piatti tipici del posto. Prima tra tutti gli squisiti ravioli di borraggine.