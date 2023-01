Non solo gravidanza e banconote, ecco i sogni che ti portano denaro e fortuna in abbondanza

In un momento in cui stiamo veramente attenti al bilancio familiare e a tutto ciò che spendiamo, le entrate straordinarie sono una vera e propria manna dal cielo. Leggiamo l’oroscopo nella speranza di essere fortunati, ma non dimentichiamo nemmeno la cabala dei sogni.

Potremmo infatti avere delle indicazioni importanti, magari giocando anche ciò che abbiamo sognato e che non è legato ai soliti portafortuna. Scopri assieme a noi quali sono i soggetti dei tuoi sogni che potrebbero davvero portarti fortuna e denaro.

Occhio allo scarabeo ma anche a ragno

Secondo gli antichi egizi, lo scarabeo era un insetto divino e propiziatorio. Oggi tendiamo a eliminarlo dalle nostre case, ma in moltissime culture straniere, rappresenta il contrario di ciò che pensiamo. Sognare infatti uno scarabeo potrebbe portare a un netto miglioramento della situazione economica di casa. Attenzione che anche il ragno, secondo antiche tradizioni, porterebbe guadagno, così come la farfalla. Questo bellissimo e multicolore insetto, sempre più raro nelle nostre campagne, ma che rappresenterebbe nella sua brevissima vita, anche un’opportunità da cogliere al volo. Tanto, infatti a breve la sua vita, quanto potremmo avere un colpo insperato di fortuna, ma da prendere in pochissimi istanti, prima che svanisca. E, a proposito di fortuna, chissà che tu non sia tra i segni più fortunati di gennaio!

Non solo gravidanza e banconote, ecco i sogni che ti portano denaro ma ance successo e felicità

Chissà quante volte nei tuoi sogni hai desiderato che il classico zio di America ti lasciasse un ingente patrimonio. Eredità con la quale potresti finalmente sfogare tutti i tuoi desideri, magari facendo anche un bel po’ di beneficenza. Oppure qualche bellissimo viaggio in giro per il Mondo. Attenzione che in molte tradizioni anglosassoni, sognare dei documenti, dei plichi di carta, delle biblioteche, potrebbe portarti un improvviso colpo di fortuna. Proprio nella carta, sarebbe nascosta la possibilità di una vincita clamorosa, ma anche di un affare, di un contratto economico che potresti stipulare a tuo grandissimo vantaggio.

Cosa dice la tradizione del portafoglio perduto

Non solo gravidanza e banconote, ecco i sogni che ti portano denaro e fortuna in abbondanza in maniera anche esplicita. Contrariamente a quello che potremmo pensare, se in sogno ci vediamo perdere il denaro, anche fisicamente, potrebbe non essere un cattivo presagio. Anzi, secondo molti esperti, se sogni di perdere il bancomat o il portafoglio, vuol dire che la tua mente ti starebbe inviando un messaggio di attenzione. Senza pensare troppo al denaro, senza farlo diventare il tuo cruccio e la tua esistenza, ma facendo attenzione che, non sprecandolo e amministrandolo con intelligenza, potresti ulteriormente arricchire il tuo patrimonio.