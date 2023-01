Esplosione di momentum in arrivo a Wall Street

Ogni ritracciamento continua a rappresentare un’occasione di acquisto. Questo dovrebbe essere il leit motiv dell’intero anno. Il 2023 dovrebbe aver già segnato il minimo annuale e portare a un massimo fra novembre e dicembre. Il rendimento atteso è fra il 15 e il 20%, ma non ci impressioneremmo se vedessimo anche qualche numero maggiore. E nel breve? Dopo questo forte rialzo dell’ultimo mese, oggi Wall Street sembra pronta per esplodere al rialzo.

Prima di un ritracciamento i mercati internazionali potrebbero dare spazio a una fiammata di una settimana, fino alla scadenza del setup del 31 gennaio. Dopo il ritracciamento di mercoledì scorso, e una successiva fase di assestamento, sembra che si stiano preparando le condizioni per un’ulteriore accelerazione di breve termine.

Come al solito ogni previsione di breve e lungo termine, e ogni swing sui prezzi va seguito di giorno in giorno analizzando i livelli di supporto e resistenza.

Questo per mantenere un costante polso della situazione senza lasciare nulla al caso, e cercando di commettere meno errori possibili di valutazione.

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione del 24 gennaio si è chiusa a Wall Street con un leggero rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.733,96

Nasdaq C.

11.334,97

S&P 500

4.016,95.

La tendenza è tornata rialzista anche di breve termine.

Wall Street sembra pronta per esplodere al rialzo: cosa invece potrebbe impedirlo?

Per i prossimi giorni, ci sarà ripresa del ribasso solo se avverranno chiusure di seduta inferiori a:

Dow Jones

33.316

Nasdaq C.

11.144

S&P 500

3.971.

Per il momento non si ravvisano pericoli di ribasso. Oggi vedremo cosa accadrà e poi tireremo le somme per i prossimi giorni. Quale probabilità diamo che oggi possa iniziare una fase ribassista di qualche giorno? Il 30%.

