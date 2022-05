Prossima settimana condizionata dai problemi di cuore per molti. Per fortuna, c’è anche una valanga di soldi in arrivo per questo segno fortunato. E qualcuno, finalmente, aprirà gli occhi su alcune persone. L’Ariete dovrebbe smettere di scherzare con i sentimenti. Il rapporto di coppia si sta logorando perché non prendiamo sul serio la relazione. E il partner è arrivato a un passo dal rompere. Pensiamoci bene. Il Toro è alle prese con una nuova storia d’amore che, però, al momento, preferisce non rendere pubblica. E fa bene, perché una persona gelosa potrebbe comprometterla.

I social andranno di traverso ai Gemelli, con la Vergine che dovrà sotterrare l’ascia di guerra

I Gemelli daranno spazio ai social. Anche troppo, visto che certe foto, un po’ spinte, saranno il bersaglio di commenti sgradevoli che ci faranno star male. Il Cancro sta troppo con la testa tra le nuvole e siamo, così, poco attenti al concreto. Ad esempio, ci siamo dimenticati di pagare una bolletta e ora dovremo sborsare anche gli interessi. Invece, batte forte il cuore al Leone single, che incrocerà la strada con qualcuno che ci attira. Peccato che non sia questo il grande amore della nostra vita. Divertiamoci, godiamoci un weekend da innamorati, ma senza farci troppi film.

La Vergine dovrebbe sotterrare l’ascia di guerra in amore e dare una seconda possibilità al partner. Certo, ce l’ha fatta grossa, ma tra qualche settimana ci sembrerà tutto molto meno grave. L’oroscopo preannuncia valanga di soldi e non pochi in arrivo per la Bilancia, se darà seguito al progetto che ha in mente. Sono i giorni giusti per buttarsi, senza paura. Le stelle dicono che l’idea è quella giusta.

L’oroscopo preannuncia valanga di soldi e fortuna per questo segno zodiacale, rabbia e gelosia per Toro e Scorpione e guai seri col partner per altri due

Scorpione a rischio arrabbiatura. Qualsiasi cosa facciamo, in amore come al lavoro, sarà sbagliata. O, meglio, ci diranno di lasciare tutto come prima, vanificando ogni nostro sforzo. Al Sagittario poi finalmente si apriranno gli occhi su alcune persone e situazioni. Che ci appariranno finalmente per quello che sono realmente e non ci piacerà per nulla.

Voglia di alzarsi dal divano, per il Capricorno, praticamente inesistente. Però, gli amici sanno come trascinarci e ci si prospetta un viaggio insolito che ci piacerà. I single dell’Acquario invece se la godranno. Avranno tanto tempo libero a disposizione e, proprio per questo, penseranno a loro stessi, soprattutto alla cura del loro fisico in vista dell’estate. Per i Pesci, poi, non manca il buonumore, anche se il conto in banca è sempre più basso. E la mancanza di soldi ci impedisce di fare quello che vorremmo.

Lettura consigliata

Non è tardi per iniziare a perdere peso in vista della temuta prova costume e con questi esercizi di corsa all’aperto sarà più facile farlo, ma attenzione agli errori da non fare