Per la rubrica Cucina, quest’oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono suggerire una ricette super veloce e super economica.

Con questo piatto vogliamo, infatti, rispondere a due esigenze molto comuni: risparmio di tempo e risparmio di soldi.

Molto spesso, si rientra a casa tardi e si ha poco tempo per cucinare. Inoltre, non bisogna poi dimenticare l’importanza del risparmio. Con i recenti aumenti delle bollette, si tende a risparmiare su ogni cosa e tutte le volte che se ne ha l’occasione. A tal proposito, ecco ad esempio dei consigli molto utili per quando si va a fare la spesa. Per risparmiare quando si cucina, la cosa fondamentale da fare sempre è evitare gli sprechi.

Di frequente, a fine pasto, si avanza del pane. Ovviamente, mangiarlo il giorno successivo è improponibile perché secca e diventa raffermo. La soluzione più gettonata è quella di ammollarlo nell’acqua e farne delle polpette, sfruttando magari anche qualche altro tipo di avanzo. In realtà, con il pane vecchio possiamo anche realizzare dei dolci, come questo che è morbido e profumato.

Ma gli utilizzi del pane raffermo non si limitano a questo. Nel presente articolo non parleremo infatti né di dolci né di polpette. Andremo invece a spiegare il procedimento per realizzare un piatto davvero molto basilare.

Ingredienti per 2 persone

300 g di pane raffermo;

2 uova;

1/2 bicchiere di latte;

2 cucchiai abbondanti di formaggio grattugiato;

prezzemolo q.b.;

olio q.b.;

sale q.b.

Uova, pane raffermo avanzato e pochi altri ingredienti per un cena dell’ultimo minuto molto gustosa e che costa praticamente zero. Procedimento

Per prima cosa, sbriciolare in maniera piuttosto grossolana il pane raffermo. Nel frattempo, in una ciotola, sbattere le uova. Poi, aggiungere il latte, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato e un pizzico di sale.

A questo punto, prendere una padella antiaderente e versarvi un filo d’olio. Quando l’olio sarà ben caldo, versarvi le briciole di pane a dorare. Dopo 5 minuti circa, versare anche il composto di uova sbattute e far cuocere a fuoco medio. Poi, a metà cottura, girare la frittata e terminare la cottura sull’altro lato.

Ed ecco qui: uova, pane raffermo avanzato e pochi altri ingredienti per un piatto povero ma davvero gustoso.

Questa frittata di pane è un piatto di chiare origini contadine. Si tratta di una ricetta anti spreco che serve per recuperare il pane vecchio. Ovviamente, quella da noi proposta è la versione base. A seconda dei gusti e a quel che c’è in frigo e dispensa, la possiamo arricchire ulteriormente. Possiamo unire verdure come zucchine, carciofi, asparagi o spinaci. Inoltre, per una nota più decisa di sapore, possiamo aggiungere anche dei cubetti di pancetta, speck o prosciutto cotto.

