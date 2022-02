Appena se ne ha la possibilità, si cerca sempre di risparmiare su tutto. D’altra parte, assistiamo a continui rincari in ogni settore. Per le cose superflue si possono fare delle rinunce. Tuttavia, ci sono beni essenziali che sono indispensabili. Pensiamo ad esempio al cibo. Sicuramente, esiste un sistema organizzativo come questo che fa risparmiare parecchio. Ecco perché tutti lo dovremmo prendere come un’abitudine. Per mettere da parte qualche soldino, basterebbe poi mettere in atto anche queste piccole astuzie a cui pochi pensano.

Sempre attenti alle esigenze dei suoi Lettori, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole dare ulteriori consigli. Viviamo ormai in un Mondo quasi totalmente digitalizzato. Ogni giorno, scarichiamo varie applicazioni sul cellulare. Esistono tantissime app: per ascoltare la musica, per contare le calorie, per conteggiare i passi… Forse non tutti lo sanno, ma esistono anche app in grado di darci ottimi suggerimenti su dove andare a fare la spesa per risparmiare.

Grazie a queste 5 app, risparmiare soldi quando si fa la spesa settimanale al supermercato sarà un gioco da ragazzi

Vediamo alcune di queste applicazioni.

Cominciamo da un’app tra le più note. Si tratta di DoveConviene. Gratuita, dà la possibilità di sfogliare i volantini delle catene di grande distribuzione più comuni. Inoltre, impostando filtri di selezione personalizzata, è possibile anche ricevere notifiche riguardanti offerte e promozioni relative a specifici settori. L’app DoveConviene è disponibile per iOS, Android e Windows 10 Mobile. Inoltre, esiste anche la versione web. Per prima cosa, è importante programmare la posizione in modo che l’applicazione agisca prendendo in considerazione i punti vendita a noi vicini e quindi più comodi.

Simile a DoveConviene è l’app PromoQui. Anche questa applicazione ci consente infatti di visualizzare i volantini delle offerte delle principali catene di distribuzione. Si tratta sempre di una soluzione gratuita, compatibile con Android, iOS e Windows 10 Mobile. PromoQui dà la possibilità di sfogliare i vari volantini anche soltanto per una specifica categoria.

Anche Tiendeo, disponibile sia per Android che iOS, funziona secondo lo stesso principio. Questa applicazione ci mostra i volantini dei principali supermercati, dando inoltre indicazioni su quelli a noi più vicini. Esiste la possibilità di creare e salvare una lista di preferiti, nonché di ricevere notifiche riguardanti offerte e promozioni.

Scopriamo infine altre 2 app un po’ diverse

L’app RisparmioSuper! funziona in maniera un po’ diversa rispetto alle prime descritte. In questo caso, infatti, per prima cosa è necessario geolocalizzarsi. Successivamente, dobbiamo quindi pubblicare la nostra lista della spesa. Sulla base dei predetti parametri, l’app andrà a stabilire i vari punti vendita della zona che offrono i diversi prodotti al miglior prezzo.

Ma vi è di più. Per i prodotti che magari già abbiamo in casa, basta inquadrare il codice a barre della confezione e scoprire dove lo si trova al prezzo minore.

Infine, TiFrutta è un’app del tipo “cashback”. Permette quindi di guadagnare soldi tramite l’acquisto di prodotti delle marche aderenti al progetto. Quotidianamente, l’app seleziona le promozioni. A questo punto, è sufficiente acquistare uno o più oggetti e fare, quindi, una foto dello scontrino. TiFrutta, in automatico, aggiornerà il credito facendoci accumulare dei soldi.

Quindi, grazie a queste 5 app, risparmiare soldi quando si va al supermercato sarà davvero semplice.