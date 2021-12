Chi coltiva una passione fin da piccolo trova sempre il modo di mettersi alla prova e di imparare da chi ha più esperienza. Avviene così prima di tutto in casa, con i genitori o i nonni. Grazie ai loro consigli, e magari a dei corsi, si possono sviluppare meglio i propri talenti: pensiamo allo sport, al canto, agli strumenti musicali come la chitarra o il piano. In Italia ciò che unisce di più è l’amore per la buona cucina. Mangiare è davvero piacevole, oltre che necessario, ma preparare dei piatti dona davvero molta soddisfazione.

Ormai da più di mezzo secolo nelle nostre case hanno fatto la comparsa molti aiuti, gli elettrodomestici. Sono diventati sempre più tecnologici e utili, facendo risparmiare tempo e fatica. Basti pensare a quando le nonne andavano al fiume a lavare i panni oppure nei lavatoi pubblici, oppure alla fatica nel cuocere il cibo con paioli, legna o carbone. Anche adesso si usano i forni a legna, soprattutto se si ha uno spazio all’aperto. Sono davvero essenziali in molti ristoranti e pizzerie.

Pochi conoscono i segreti per utilizzare il forno di casa per cuocere velocemente una pizza da leccarsi i baffi

La pizza è uno dei nostri piatti più apprezzati anche all’estero. Si trova in tantissimi gusti, anche forse molto azzardati, ma è sempre una scelta azzeccata da consumare a pranzo o a cena, seduti in un locale oppure al taglio, mentre si passeggia. In ogni famiglia, poi, ci sono versioni tramandate da anni. Cuocerla bene a casa, con un forno elettrico, a volte risulta difficile, eppure, dopo alcuni tentativi, si possono imparare i modi giusti. Tra tanti, eccone alcuni:

il forno dev’essere statico e acceso sia in basso che sopra. In questo modo il calore si diffonderà in modo uniforme;

usare una teglia bassa e sottile. Questo tipo di teglia farà cuocere meglio l’impasto;

far riscaldare il forno per almeno 20 minuti alla temperatura massima prima di inserire la teglia. Questa dev’essere posizionata in basso. Dopo aver fatto cuocere la pizza per circa 15 minuti, controllare il fondo: se è colorito, mettere la teglia nella parte media e continuare la cottura per circa 7 minuti;

se si sta preparando la pizza napoletana per eccellenza, la Margherita, di solito i pizzaioli consigliano di aggiungere la mozzarella ben scolata quasi alla fine della cottura. Questo accorgimento farà in modo che la pizza abbia un condimento ben cotto ma non secco.

