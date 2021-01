L’utilizzo continuo di scarpe e indumenti, soprattutto nelle stagioni calde o quando li si usa per sport, può provocare alcuni spiacevoli inconvenienti. Uno su tutti, il cattivo odore. Anche lavando e rilavando i capi quel sentore imbarazzante e spiacevole non se ne vuole andare.

Di rimedi naturali e semplici ce ne sono molti, e anche gli Esperti della redazione di ProiezionidiBorsa.it ne hanno proposti già diversi ai propri lettori. Oggi se ne vedrà uno molto efficace, ecologico, economico, semplice da realizzare e soprattutto riutilizzabile anche in futuro. Bastano pochi ingredienti naturali e qualche minuto di lavoro per realizzarlo e sarà a propria disposizione per molti utilizzi.

Ingredienti naturali

Oggi si proverà a realizzare uno spray antiodore fatto in casa con l’ausilio di alcuni materiali facilmente reperibili, che magari si hanno già a disposizione. Ecco il procedimento. Riempire un recipiente con circa 500 millilitri di acqua distillata. Aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio e mescolare. In una ciotolina a parte, versare 50 millilitri di alcool alimentare. Aggiungere 10 gocce di olio essenziale di tea tree, 10 di olio essenziale di timo, 10 di olio essenziale di lavanda. Mescolare questa miscela di oli e unirla all’acqua e bicarbonato.

Uno spray antiodore fatto in casa per profumare e disinfettare scarpe e indumenti

Questi ingredienti combinati avranno molti effetti. Il bicarbonato assorbirà, grazie alle sue proprietà naturali, tutti gli odori. Gli oli essenziali avranno invece un’azione deodorante e disinfettante sui tessuti. A questo punto, basterà riversale la miscela ottenuta in una bottiglietta spray da riporre nell’armadietto dei detergenti e da poter usare a seconda delle necessità. Si tratta di un rimedio davvero semplice e funzionale per togliere i cattivi odori, specialmente da scarpe e cappotti rimasti per mesi nell’armadio. Tutto riprenderà vigore e freschezza come un capo appena acquistato.