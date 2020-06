Polvere, batteri, detriti si annidano ogni giorno sulle e nelle nostre scarpe, provocando fastidiosi e antipatici odori. Se si lavora tra la gente, complice anche il sudore della stagione estiva e le tante ore di utilizzo, i cattivi odori nelle scarpe possono diventare un handicap. Dipende poi anche molto dal materiale delle scarpe, perché la gomma di quelle da ginnastica, ad esempio, è un nemico implacabile. Ecco quindi alcuni suggerimenti per eliminare i cattivi odori dalle scarpe in maniera semplice e naturale.

Un sistema senza tempo: il bicarbonato di sodio

Famoso per le sue valide virtù antimicrobiche, il bicarbonato di sodio è un alleato senza tempo nella lotta a funghi, batteri e depositi di sporco. Basta prendere una manciata di bicarbonato e inserirlo nelle scarpe, lasciandolo agire tutta notte. Ripetere l’uso fino alla sparizione dei cattivi odori.

Olio di lavanda per gli sportivi

L’olio di lavanda è un “must” per gli uomini di sport, tanto da essere spesso presente nei borsoni e nelle sacche da palestra o calcio. La lavanda profuma e combatte il sudore, eliminando i batteri formatisi sulle superfici. Sono da utilizzare 6 gocce da inserire nelle scarpe e lasciare riposare tutta la notte. Potrebbero servire 2 o 3 trattamenti fino a eliminare del tutto l’odore.

Le scorze di limone

Uno vecchio trucco delle case contadine, per eliminare i cattivi odori dalle scarpe in maniera semplice e naturale: le scorze di limone. Della serie: i nonni ci aiutano che non si butta nulla, ecco come riciclare anche le scorze di limone per profumare le scarpe. Basterà metterne un po’ all’interno delle scarpe, per ottenere ottimi risultati. L’azione disinfettante del limone andrà infatti a colpire e debellare funghi e microbi riprodottisi nelle nostre scarpe. Un sistema antico e sempre valido!

L’aceto di mele ottima prevenzione

Ultimo formidabile metodo per mantenere profumate le scarpe, l’aceto di mele. Grazie al suo acido malico, sconfigge i batteri e i funghi, prevenendo anche le infezioni dovute al sudore dei piedi. Prendere un batuffolo di cotone o delle salviette profumate e applicarne qualche goccia sopra. Pulire e strofinare l’interno delle scarpe e lasciare agire per la notte. Il risultato sarà garantito in due o tre applicazioni al massimo.

