Prendersi cura di sé stessi è uno dei più grandi regali che possiamo farci. Infatti, i vantaggi di spendere tempo e fatica nel cercare costantemente di sentirsi bene dentro e fuori sono innumerevoli. Per far questo abbiamo a nostra disposizione moltissime armi. Che dovremmo tutti conoscere e, soprattutto, sapere come utilizzare. Oggi vogliamo aiutare i nostri Lettori a raggiungere questo scopo, svelando uno sconvolgente utilizzo del basilico per prevenire la caduta dei capelli e rafforzare la cute che sta facendo impazzire tutti.

Le erbe aromatiche

Il fatto che le piante e le erbe siano in grado di aiutarci in questo senso non è di certo una novità. Non a caso i prodotti di cosmetica, i medicinali e le creme derivano tutti dai principi attivi propri delle piante. Per quanto alcuni rimedi che prevedono proprio le erbe aromatiche siano ben conosciuti e popolari, altri potrebbero per molti essere completamente sconosciuti. Ed è per questo motivo che, nel prossimo paragrafo, parleremo di una tecnica molto interessante che ultimamente si sta diffondendo moltissimo. Dunque, ecco uno sconvolgente utilizzo del basilico per prevenire la caduta dei capelli e rafforzare la cute che sta facendo impazzire tutti.

Vigorosi e in salute

Non molto tempo fa abbiamo avuto l’occasione di parlare di un’erba aromatica, la salvia, e di come fosse in grado di donare ottimi benefici contro la recessione gengivale. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse saperne di più. Oggi vogliamo approfondire questo argomento concentrandoci però su un’altra fantastica erba, che sembra essere ottima per rendere i capelli vigorosi, in salute e lucenti. Stiamo parlando del basilico. Infatti, quest’ultimo presenta moltissime proprietà, tra cui quella antisettica e antinfiammatoria, che possiamo utilizzare a nostro favore anche per migliorare la salute del cuoio capelluto.

Per farlo bisognerà semplicemente mettere dalle cinque alle sette foglie di basilico in un contenitore precedentemente riempito d’acqua. Attendere una ventina di minuti e, quindi, utilizzare questo composto per bagnare i capelli e massaggiare delicatamente il cuoio. Così facendo aiuteremo la pelle a combattere e prevenire irritazioni, e a mantenere in generale in salute l’intera area. Le conseguenze saranno evidenti. Ripetendo questa tecnica nel giro di poco tempo, infatti, noteremo che i capelli saranno più accesi, lucenti, e più in forza. Non ci resta che provare e vedere se funziona.