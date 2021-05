Più passano gli anni, più ci abituiamo alle incredibili funzioni che la tecnologia è in grado di metterci a disposizione. Del resto, la nostra vita presente non è minimamente paragonabile a quella che conducevamo fino a pochissimi anni fa. Questo perché le scoperte in ambito tecnologico viaggiano ad una velocità impressionante, e di conseguenza anche le nostre abitudini e i nostri bisogni cambiano altrettanto rapidamente. Basti pensare al fatto che gli smartphone sono arrivati relativamente poco tempo fa nelle nostre vite, eppure già per molti sarebbe impossibile farne a meno.

Una fantastica comodità

Ed effettivamente i telefoni di ultima generazione ci aiutano moltissimo in diversi aspetti della quotidianità. Dalle informazioni che possiamo trovare al suo interno alla continua possibilità di comunicazione, la lista è lunga. Ma è proprio su quest’ultima che oggi vogliamo concentrarci, parlando in particolare dell’applicazione più utilizzata e famosa nell’ambito della messaggistica. Ovvero WhatsApp. E di come, per poter godere in piena sicurezza dei vantaggi che offre, sia necessario conoscere alcune importanti informazioni. Infatti, ecco l’operazione che facciamo continuamente su WhatsApp senza conoscere per niente i pericolosi rischi che stiamo correndo.

Occhio al consenso

Con il tempo siamo tutti diventati molto bravi ad utilizzare questa ottima applicazione di messaggistica istantanea. Anche le persone più grandi, infatti, sono ormai capaci di messaggiare, creare gruppi e condividere fotografie. Proprio per la facilità con cui possiamo fare tutte queste cose però, rischiamo alle volte di portarle a termine senza pensare ad alcune conseguenze che, al contrario, andrebbero valutate con attenzione. Vediamo un esempio per capire meglio. Infatti, ecco l’operazione che facciamo continuamente su WhatsApp senza conoscere per niente i pericolosi rischi che stiamo correndo. Stiamo parlando in particolare della condivisione di un contatto. Ovvero di quando, su richiesta di qualcuno, inoltriamo su WhatsApp il profilo di una terza persona, che comprende ovviamente il numero di telefono.

È importante sapere che se quella persona non ha dato il suo consenso, potremmo rischiare di passare nei guai. Infatti, così come è rischioso aggiungere qualcuno in un gruppo senza prima averglielo chiesto, ugualmente lo è condividerne il contatto senza il suo permesso. Si tratta di un’operazione molto comune che facciamo sicuramente senza pensare a questo dettaglio. Ma invece andrebbe preso in considerazione.

Il numero di telefono rappresenta a tutti gli effetti un dato personale, che quindi non possiamo divulgare senza che il proprietario acconsenti. Dunque, per utilizzare l’app in tutta serenità, ricordiamoci sempre di chiedere il permesso all’interessato prima di condividerne il numero e la foto profilo. È una piccola premura che può però evitarci conseguenze a dir poco fastidiose. Dunque, ecco l’operazione che facciamo continuamente su WhatsApp senza conoscere per niente i pericolosi rischi che stiamo correndo.