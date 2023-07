Uno dei migliori titoli dell’ultimo anno è stato Brunello Cucinelli che con un rialzo di oltre l’80% è stato secondo solo a Unicredit che ha registrato un’eccezionale performance di oltre il 125%. Attualmente, però, la tendenza in corso sul titolo è ribassista e c’è il rischio che le quotazioni possano accelerare al ribasso.

Perché comprare oppure non queste azioni

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sia sul fatturato della società che sulla redditività per i prossimi esercizi.

L’incremento delle revisioni dell’utile per azione, poi, appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Da inizio anno, gli analisti che seguono il titolo Brunello Cucinelli hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che è passato da circa 60 € a circa 90 €. È interessante notare che, nonostante questo importante rialzo, il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni. C’è, poi, un altro aspetto da evidenziare. Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.

Tra i punti di debolezza ricordiamo che il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato e che con un rapporto prezzo/utili previsto di 53,66 e 46,48 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Uno dei migliori titoli dell’ultimo anno a rischio accelerazione ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 30 giugno in rialzo dello 0,62% rispetto alla chiusura precedente, a quota 80,60 €.

La tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni si stanno avvicinando a un punto di inversione molto importante in area 77,38 €. Su questo livello si potrebbero decidere le sorti del titolo per il breve/medio termine.

La rottura del supporto, infatti, potrebbe spingere le quotazioni ancora più al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, la sua tenuta, come già accaduto in passato, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Da notare che l’eventuale rialzo potrebbe diventare qualcosa di più importante nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 85,81 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Sai che potresti dormire gratis in vacanza in giro per il Mondo e pagare poco di viaggio? Scopri come

Dal 18 luglio la Carta solidale di 382,50 euro per le famiglie: ecco i nuovi termini dall’INPS