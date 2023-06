Dal 18 luglio la Carta solidale di 382,50 euro per le famiglie: ecco i nuovi termini dall’INPS

Tra i diversi aiuti messi in campo dal Governo arriva la Carta solidale per contribuire alla spesa delle famiglie! Ecco quando arriverà.

L’attuale aumento del costo della vita sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie e pensionati che stentano ad arrivare alla fine del mese. L’inflazione continua a far perdere valore ai nostri soldi, facendo lievitare sempre più i prezzi anche dei beni di prima necessità. Basta fare un giro nei supermercati per rendersene conto. Per questo il nostro legislatore ha previsto diverse misure per sostenere famiglie e pensionati in questo momento davvero difficile. Oltre all’aumento per determinate pensioni, ha previsto anche diverse forme di sostegno per le famiglie con redditi bassi.

Tra queste ultime spicca la Carta Solidale per le famiglie con reddito fino a 15.000 euro per acquistare beni di prima necessità. L’INPS con un messaggio di maggio scorso ha specificato tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio. Inoltre nell’occasione, l’INPS indicava che a breve i Comuni avrebbero provveduto a consolidare le liste dei beneficiari in modo da rendere definitivi gli elenchi.

Cosa accadrà con le nuove funzionalità

Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, INPS, ANCI e Poste Italiane dopo alcune segnalazioni dai Comuni hanno concordato nuove funzionalità e termini. Ciò al fine di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei beneficiari. L’INPS con il messaggio n. 2373 del 26 giugno, fornisce tutte le nuove modalità e la conseguente proroga dei termini. Le nuove funzioni rilasciate dall’INPS saranno utilizzabili da tutti i Comuni, anche da quelli che hanno già provveduto al consolidamento delle liste che saranno sbloccate.

Pertanto al fine di consentire ai Comuni di utilizzare le nuove modalità più flessibili è stata prevista la proroga dei termini. La prima proroga riguarda proprio il termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari fino alle 18,00 del 5 luglio. Potrebbe accedere, come specificato dall’INPS, che dopo le nuove graduatorie alcuni soggetti possano essere esclusi per l’inserimento di nuovi beneficiari trasferiti da altri Comuni. Ciò risponde a criteri di equità, in quanto se il beneficiario trasferito fosse stato già presente nel Comune sarebbe stato assegnatario di diritto.

Ecco i nuovi termini dall’INPS: dal 18 luglio la Carta solidale per le famiglie con un reddito fino a 15.000 euro

A seguito del nuovo termine per il consolidamento delle liste, i termini per l’emissione della Carta saranno inevitabilmente più lunghi. Entro il 7 luglio si procederà alla pubblicazione delle graduatorie rielaborate dai Comuni. Il giorno seguente l’INPS invierà a Poste Italiane le liste per le attività di sua competenza. Entro il 15 luglio Poste Italiane restituirà le liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario. Entro il 18 luglio saranno pubblicate le liste definitive. Solo a partire da tale data i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari per il ritiro delle Carte presso gli uffici postali. Pertanto sarà in arrivo dal 18 luglio la Carta solidale per aiutare le famiglie nella spesa dei beni di prima necessità.