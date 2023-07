Andare in vacanza nel Salento e spendere poco si può: ecco dove andare 

Il Salento è una delle mete maggiormente prese d’assalto in estate, ma si può andare in vacanza in Salento e spendere poco? Certo, basta conoscere i posti giusti in cui andare. Ecco quali potrebbero essere per una vacanza low cost.

Il Salento è un territorio che si trova in Puglia, una regione geografica, ma anche storica e culturale. Da una parte è bagnato dal Mar Ionio, dall’altra dal Mar Adriatico, ma in entrambi i casi l’acqua si presenta con varie tonalità di azzurro chiaro e limpido.

Questa caratteristica la rende una delle mete preferite di italiani e stranieri per le vacanze estive. Ma si può andare in vacanza nel Salento e spendere poco? La regione è anche famosa per i prezzi un po’ elevati in alcuni posti presi d’assalto dai turisti.

In questo articolo cercheremo di individuare alcune mete low cost, dove si spende molto poco con qualche istruzione su cosa fare a basso costo e godersi lo stesso delle giornate estive meravigliose.

Andare in vacanza nel Salento e spendere poco: le mete più economiche sono queste

Il segreto per spendere meno è non prendere una casa vacanze sul mare, ma andare un po’ di più nell’entroterra. Per questo vi consigliamo:

Otranto : sulla costa adriatica in provincia di Lecce, è famosa per essere vicinissima al mare, ma anche perché ricca di monumenti da visitare. La Baia dei Turchi è una meta decisamente molto più economica di altre spiagge presenti nel territorio salentino;

: sulla costa adriatica in provincia di Lecce, è famosa per essere vicinissima al mare, ma anche perché ricca di monumenti da visitare. La Baia dei Turchi è una meta decisamente molto più economica di altre spiagge presenti nel territorio salentino; Ugento : in provincia di Lecce, su un tratto di costa del Mar Ionio, è a brevissima distanza da Gallipoli e da punti molto noti per i turisti con prezzi più accessibili;

: in provincia di Lecce, su un tratto di costa del Mar Ionio, è a brevissima distanza da Gallipoli e da punti molto noti per i turisti con prezzi più accessibili; Melendugno: si trova vicino a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce tra Bari e Otranto, si trova a 6-7 Km dalla costa affacciata sul Mar Adriatico. Dunque, è una meta molto meno costosa di tutte quelle che si trovano direttamente sul mare.

Se si ha la possibilità di muoversi in auto, il risparmio è assicurato. Basta scegliere luoghi strategici.

Alcuni consigli per risparmiare

Il periodo in cui prenotare le vacanze fa decisamente la differenza. Il mese di agosto è il più costoso in assoluto, mentre se si sceglie giugno o settembre le cifre diminuiranno considerevolmente. Inoltre, un gruppo di persone potrà facilmente trovare appartamenti in cui dividere la spesa.

Per risparmiare, invece, sul cibo basta informarsi sulle numerose sagre presenti per tutta la regione. Infine, anche il divertimento è assicurato se si partecipa alle feste cittadine invece che andare nei locali. Con un po’ di pazienza e con un po’ di ricerca si può andare lo stesso nel Salento senza spendere cifre folle.