Uno dei migliori caffè macinati lo trovi al supermercato a meno di 1,60 €: ecco i risultati di un’indagine

Non c’è niente di meglio che iniziare la giornata con una buona tazzina di caffè. Per darci energia o semplicemente per inzuppare il cornetto il caffè è un rituale nelle case degli italiani.

L’aroma distinguibile ovunque e il gorgheggiare della moka sono per molti di noi il simbolo del risveglio mattutino. L’associazione Altroconsumo ha redatto una classifica dei migliori caffè macinati che troviamo in commercio. Scopriamo cosa hanno rivelato i test dell’autorevole Associazione dei consumatori.

Uno dei migliori caffè macinati lo trovi al supermercato a meno di 1,60 €: ecco la classifica di Altroconsumo

Secondo i test effettuati il primo posto della classifica del miglior caffè macinato spetta ex aequo a due prodotti con 78 punti:

• Illy Classico caffè tostato macinato, barattolo da 185 gr prezzo 4,90 € sul sito Illy shop;

• Carrefour Classico Miscela Tradizionale 250 gr ad un prezzo di 1,58 € sul sito Carrefour.

Al secondo posto pari merito con un punteggio di 75 troviamo:

• Lavazza Qualità Rossa da 250 g ha un prezzo all’incirca 3,10 €;

• Conad Caffè Macinato Qualità Classica con 500 gr a 3,75 €.

Al terzo posto altro pari merito con 74 punti:

• Vergnano Granaroma Miscela Classica, 250 gr a 4,29 € sull’e-commerce dell’azienda;

• Pellini Top Caffè Arabica 100%, 4,99 € la confezione da 250 gr nello store dell’azienda su Amazon

• Lavazza Crema e gusto, confezione da 250 gr a 3,99 € sul sito dell’azienda.

Seguono Kimbo Espresso Napoletano con 73 punti 3,99 € circa la confezione da 250 gr.

Ulteriori valutazioni

Raccolgono 72 punti il caffè Bellarom di Lidl costa 1,59 € circa la confezione da 250 gr e Borbone Caffè macinato Miscela nobile confezione da 250 gr a 4 € sull’e-commerce dell’azienda produttrice.

71 punti sono il punteggio raggiunto da Segafredo Crema ricca (prezzo di 3,29 € per 250 gr sul sito del produttore) e L’Albero Del Caffè Miscela di caffè pregiati bio sul sito Naturasì la confezione da 250 gr è in vendita a 5,98 €. In coda alla classifica troviamo :

• Esselunga Classico è in vendita sul sito del supermercato del 3,98€ la confezione da 500 gr (70 punti);

• Don Jerez Caffè Qualità Oro, il macinato per moka di Eurospin circa 1,75 € per 250 gr ( 69 punti);

• Splendid Classico con prezzo variabile a seconda dei punti vendita (67 punti). Molti prodotti a marchio sono private label di marchi commerciali fra quelli indicati come Kimbo o Pellini.

L’indagine ha valutato la corposità del caffè quindi la percentuale di componenti in grado di sciogliersi in acqua, l’indice di umidità della confezione e la purezza ossia la presenza di sabbia o terra.

Quanti caffè si possono bere al giorno?

Secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi la quantità di caffè da bere durante la giornata sarebbe di 4 o 5 tazzine al giorno. Il consumo andrebbe limitato in gravidanza o durante l’allattamento, nei soggetti ipertesi o in chi assume antibiotici, antidepressivi o broncodilatatori.

