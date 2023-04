La stagione dei sandali è tornata, ma occhio al bon ton! Non sempre sono una scelta azzeccata

Ai primi lievi tepori, molte donne dismettono le scarpe chiuse e cominciano ad indossare i sandali. Poiché si tratta di una calzatura che offre ampia scelta di stili e modelli, facciamo un po’ di chiarezza in fatto di buon gusto. Esiste infatti un galateo del sandalo che è utile conoscere per evitare figuracce.

Pian piano le temperature si fanno sempre più miti. È ora di rispolverare dal guardaroba t-shirt, camicie e capi sempre più leggeri. In fatto di calzature, la bella stagione è sinonimo di sandali. Ve ne sono di tantissimi tipi e modelli. Le donne li amano moltissimo, tanto che alcune temerarie li portano anche in pieno inverno.

La stagione dei sandali è tornata, ma occhio a non fare scivoloni di stile!

Come già accennato, ci sono tantissimi modelli di sandali, non tutti adatti per ogni occasione però. Solo per fare un esempio molto banale: lasciamo i modelli infradito per il mare e non indossiamoli ad una cerimonia elegante! Questo è solo per dire che esiste un vero e proprio galateo del sandalo. Ci sono infatti occasioni e contesti in cui la calzatura aperta non è vista di buon occhio.

Il luogo in cui il sandalo è bannato è l’ufficio e tutto ciò che riguarda il contesto lavorativo. Non bisognerebbe mai presentarsi sul posto di lavoro né ad una riunione o ad un incontro con un cliente mostrando i piedi scoperti. Non si tratta solo di etichetta, ma anche di buona educazione.

Sandali e tacchi: alcuni consigli

I sandali con il tacco alto a spillo si dovrebbero indossare solo la sera e sono ammessi anche per le cerimonie diurne. In tal caso, optare per uno smalto elegante ma sobrio, non particolarmente vistoso. Il tacco che va bene per tutto il giorno e che si presta per essere indossato con qualsiasi outfit diurno è quello largo, a pianta quadrata o tonda. In ogni caso, l’altezza non dovrebbe essere superiore ai 5 cm. Questo modello andrebbe evitato a matrimoni e cerimonie.

Indipendentemente dai tacchi, i sandali gioiello sono prerogativa della sera. Paillettes luccicanti, pietre, cristalli e decorazioni preziose sono totalmente fuori luogo durante il giorno e ti faranno apparire molto pacchiana. Al contrario, lo scintillio di punti luce brillanti, la sera, ti aiuterà a sentirti la protagonista della serata.

Sandali e calze: questione spinosa

Se, come abbiamo detto fin da principio, alcune sfidano il freddo inverno indossando i sandali, sarà bene sapere che il galateo impone invece le calze anche in piena estate. Ebbene sì, in teoria, con sandali e décolleté, andrebbero sempre indossate le calze. Di fatto questa regola è ormai piuttosto desueta, tanto che anche le spose d’estate non sempre indossano le calze.

Infine, un consiglio valido sempre: la stagione dei sandali è tornata, ma occhio a sfoggiare sempre una pedicure perfetta ed impeccabile!