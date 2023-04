Chi produce il caffè dei discount? Non ci crederai mai. Finalmente la rivelazione

La crisi economica degli ultimi anni ci ha portato a frequentare i discount anche contro la nostra volontà. Eppure ciò che non sappiamo è che i prodotti che abbiamo cominciato a comprare hanno una qualità elevata, più di quanto immaginiamo. Ecco perché.

Negli scaffali le marche sconosciute, diverse da quelle che siamo abituati a mettere nel carrello. Prezzi incredibilmente bassi, sconti e occasioni. Anche se l’inflazione ha fatto salire i prezzi anche al discount, il totale della spesa rimane inferiore rispetto ai supermercati più conosciuti. Il discount rimane per i portafogli di molte famiglie una vera salvezza.

Ciò che non immaginiamo è che quelle marche che stiamo comprando e che guardiamo con sospetto nascondono una qualità molto elevata. Il motivo è semplice. Sono prodotti da grandi marchi, dagli stessi che abbiamo acquistato fino a poco tempo spendendo molto di più. Perché i grandi marchi producono gli stessi beni con altro nome destinati spesso a realtà periferiche? Un motivo è prettamente economico, così facendo infatti si creano economie di scala che aumentano i fatturati. Un altro motivo è dato dal risparmio che viene generato dalla mancata pubblicità, da un packaging di livello inferiore, da un trasporto limitato a determinate aree. Se controlliamo la confezione dovremmo comunque trovare il nome della catena che produce l’alimento.

Grandi marchi

Uno dei beni che gli italiani consumano maggiormente è il caffè. Lo cerchiamo costoso, di marca e con determinate caratteristiche. Le sottomarche fanno arricciare il naso, il nostro pensiero è che almeno il caffè dovrebbe quello che abbiamo sempre comprato, a prescindere dal risparmio. Questo pensiero lo abbiamo perché non sappiamo chi produce il caffè del discount.

Per esempio se siamo abituati a fare la spesa al Conad dobbiamo sapere che il caffè con il suo marchio è prodotto dalla Lavazza. È quindi di ottima qualità pur avendo un prezzo più basso rispetto a quelli confezionati dal marchio principale. Se siamo soliti fare la spesa all’Eurospin e pensiamo che il caffè Don Jerez non siano buono ci sbagliamo di grosso. Lo produce l’azienda veronese Pellini, il cui caffè è di altissima qualità ed è conosciuto in tutto il Mondo.

Chi produce il caffè dei discount ha dietro una lunga tradizione

Sono tanti i marchi importanti che producono con altro nome i prodotti dei discount. Non dobbiamo avere dubbi quando facciamo la spesa. Il caffè Esselunga classico è realizzato dalla Kimbo e deriva dalla stessa miscelazione di caffè arabica del noto marchio. Il caffè Rafael che viene venduto al Todis è dell’azienda Delli Paoli che ha alle spalle una lunga tradizione. Quello che troviamo nei market Aldi è del marchio Carraro presente in tutto il territorio nazionale dal 1927.

Sono tanti i marchi che seguono questa politica. Quindi troveremo Vergnano che produce per IN’S, Ristora per LD, Corsini per Simply. I prezzi potrebbero essere dimezzati come succede per esempio con il caffè della Conad che troviamo a 2 euro contro i 4 euro euro del caffè Lavazza. Ma se prendiamo il caffè Don Jerez potremmo spendere 2 euro al contrario del caffè Pellini che arriva anche a 6 euro. Fare la spesa al discount ci fa risparmiare senza perdere in qualità. Per il caffè quindi possiamo stare tranquilli.