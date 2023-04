Se sogni di diventare milionario con il Gratta e Vinci c’è un errore grave che tanti commettono e che dovresti evitare. Riduce le possibilità di vincita

Il Gratta e Vinci rappresenta il sogno di tanti italiani di diventare ricchi. Ci facciamo contagiare dalle notizie di vincite milionarie di qualche raro fortunato giocatore e anche noi compriamo i tagliandi. Solo che, a volte, lo facciamo commettendo, senza volerlo, degli errori. In particolare, ce n’è uno che non dovremmo mai fare per non ridurre le nostre possibilità. Ecco quale.

Il Gratta e Vinci, per tante persone, sembra una sorta di Eldorado. Uno strumento per cancellare anni di brutture, mettendosi al riparo da problemi economici. Almeno sulla carta, perché sono pochissime le persone che vincono somme effettivamente capaci di cambiare la vita, mentre sono milioni quelle che perdono regolarmente.

Infatti, la ludopatia è una malattia seria e non ci stancheremo mai di denunciare il rischio che si corre a giocare con queste lotterie istantanee. La frenesia della vittoria porta le persone, oltretutto, a fare degli errori imperdonabili. Che non solo non ti fanno vincere, ma con i quali rischi di perdere un sacco di soldi. E quante famiglie, purtroppo, sono andate in rovina, con il Gratta e Vinci.

Uno, senza volerlo, commette davvero tanti errori con il Gratta e Vinci. Un vero peccato

A volte, gli errori che commettiamo con il Gratta e Vinci sono frutto del nostro condizionamento. Ne avevamo già parlato su ProiezionidiBorsa. Ve li ricordo, giusto per rammentare quello che non andrebbe mai fatto.

Il primo, se ricordate, era quello di non farsi condizionare da eventuali vincite avvenute nella ricevitoria. Il fatto che qualcuno abbia vinto una somma importante non vuol dire nulla. C’è chi compra lì pensando che sia un posto fortunato e chi vi rinuncia, convinto che, siccome hanno già vinto, è inutile acquistare altri tagliandi.

Sono questi gli errori tipici che commettiamo quando compriamo il Gratta e Vinci

Se sogni di diventare milionario con il Gratta e Vinci, in entrambi i casi, sarebbe una sciocchezza, perché staresti ragionando come se fosse una cosa scientifica. Invece, non è così. È solo questione di fortuna. Niente altro. Potrebbero esserci due tagliandi vincenti consecutivi, come il contrario.

Ed ecco, perciò, perché è una sciocchezza evitare di comprare un tagliando sotto casa, pensando che lì la fortuna non possa arrivare. Lasciando, magari, al nostro vicino di casa la possibilità di vincere al posto nostro.

Se sogni di diventare milionario con il Gratta e Vinci evita questo grosso errore che ti fa sprecare euro inutilmente

Come abbiamo visto, è anche inutile sperare in qualche leggenda metropolitana. Come quella che afferma che i Gratta e Vinci col premio si riconoscano da un segno. E veniamo al nostro errore più grosso che possiamo commettere acquistando dei Gratta e Vinci. Come sappiamo, ogni Gratta e Vinci è diverso dall’altro. Ci sono alcuni che hanno più possibilità di vittoria di altri.

Ad esempio, 1 tagliando ogni 7, oppure 1 tagliando ogni 5 vincente premi superiori alla giocata, e così via. Ed ecco l’errore. Tanti si sbagliano e sono convinti, ad esempio nel primo caso, che ogni 7 biglietti ci sia sicuramente un premio. E così li comprano in blocco. Invece, anche comprare 10 Gratta e Vinci consecutivi non garantisce proprio nulla. Potrebbero essere tutti tagliandi vincenti o anche tutti perdenti. Basta vedere i filmati su YouTube per vedere come chi compri tagliandi in blocco, spesso, finisca in perdita. Ricordatevi: è solo questione di fortuna. Inutile fare calcoli.