Con la primavera sarebbe molto carino avere un bagno tutto profumato a prova di ospite. Unire bicarbonato e dentifricio sarà il nuovo rimedio per un bagno profumato. Ma come fare? In passato avevamo già visto vari metodi per avere un bagno profumato. Alcuni di questi erano consigli come l’utilizzo di candele o profumatori per ambienti, oppure di inserire delle gocce di essenza profumata all’interno del rotolo di carta igienica.

Questi trucchi diciamo però che vanno a coprire un cattivo odore, non vanno a lavorare in loco. Quello di cui invece si ha bisogno è un rimedio naturale che agisca nel luogo in cui proviene il cattivo odore. E qui entrano in gioco il bicarbonato di sodio e il dentifricio.

Unire bicarbonato e dentifricio sarà il nuovo rimedio per un bagno profumato

Con questi due ingredienti andremo a lavorare direttamente nella parte interessata. Facciamo finta che dal WC salga un odore sgradevole. Può accadere molto spesso, magari per dei problemi delle fognature o altro. Allora si inizia a buttare dentro aceto, candeggina e tanto altro.

In realtà questi prodotti servono a pulire e rimuovere lo sporco. Certo se si usa la candeggina si avrà odore di candeggina in bagno, perché l’odore è molto forte. Se però si vuole evitare di avere il bagno che profuma di candeggina, possiamo realizzare delle palline profumate da gettare nel WC.

Come fare le palline?

Quello che occorre è del bicarbonato e del dentifricio profumato, sennò non ha senso. Ora per ogni cucchiaio di dentifricio serviranno due cucchiai di bicarbonato. Quello che si deve fare è impastare il tutto come se si stesse facendo la pizza o il pane. Bisogna cercare di ottenere un composto omogeneo. Quindi dopo un po’ uno si può regolare da solo sulle quantità.

Quello che importa è che alla fine si ottengono delle palline di bicarbonato e dentifricio da buttare nel WC. Gettarle nel water, attendere due minuti e poi scaricare.

