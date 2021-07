Non si è mai troppo prudenti quando si pensa alla sicurezza dei nostri bambini o dei nostri animali domestici. Tutti sappiamo che non bisogna lasciarli da soli in giardino quando sono presenti oggetti taglienti, fiamme o altre fonti di pericolo. Ma a volte ci dimentichiamo che anche oggetti di uso quotidiano, e generalmente innocui, possono trasformarsi in fonti di pericolo se esposti agli elementi quando fa molto caldo. In particolare, c’è un oggetto che moltissime persone usano e poi abbandonano all’esterno, ma che può rivelarsi molto pericoloso. Vediamo di che cosa si tratta.

Non lasciamo questi oggetti fuori d’estate perché sono pericolosi per animali e bambini

Ma di quali oggetti stiamo parlando? Dei semplici accendini. Gli accendini sono presenti in tutte le nostre case, anche se non siamo fumatori. Forse li abbiamo usati per accendere delle candele o delle spirali antizanzare e li abbiamo dimenticati sul tavolo del giardino. Ma attenzione, quando la temperatura è molto alta, gli accendini possono diventare oggetti pericolosi. Non lasciamo questi oggetti fuori d’estate, sono pericolosi per animali e bambini.

Il calore fa aumentare la pressione interna

Non solo gli accendini sarebbero pericolosi in mano a un bambino, ma possono anche rischiare di esplodere durante le giornate più calde. Proprio così: il calore del sole fa aumentare la pressione del liquido infiammabile all’interno dell’accendino, e se le temperature sono particolarmente alte, c’è anche il rischio che l’accendino esploda, soprattutto se sottoposto a stress. Il rischio è ancora più grande se ce lo dimentichiamo in macchina sotto il sole cocente. Lo stesso può valere per prodotti in spray, come ad esempio i deodoranti. La temperatura interna di una macchina parcheggiata al sole può essere anche molto alta, ed occorre sempre prestare la massima attenzione agli oggetti che lasciamo nel nostro veicolo. E a proposito di oggetti incautamente dimenticati in macchina, non dobbiamo mai abbandonare nel veicolo una bottiglietta d’acqua. Ecco perché l’acqua dimenticata in macchina diventa un veleno.