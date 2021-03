La sera è un’occasione per stare insieme alla famiglia e passare del tempo insieme. E quale modo migliore per farlo se non a tavola tutti insieme? Mangiare insieme è un’occasione per condividere emozioni, sensazioni e eventi accaduti durante la giornata. E, per farlo al meglio, sarebbe ideale presentare sempre nuove ricette per deliziare gli ospiti. Perciò, vediamo come preparare un risotto di stagione che stupirà i commensali e stuzzicherà il palato di tutti.

Il risotto mimosa, ecco tutti gli ingredienti necessari

Ecco gli ingredienti necessari che serviranno per cucinare questo risotto delizioso:

350 gr di riso;

1 scalogno;

500 gr di asparagi;

4 uova sode;

40 gr di parmigiano;

olio extravergine di oliva;

1 l di brodo vegetale;

100 gr di stracchino;

1 bicchiere di vino bianco secco;

20 gr di burro;

pepe nero q.b.

E ora vediamo i passaggi che dovremo seguire per realizzare un risotto di stagione che stupirà i commensali e che stuzzicherà il palato di tutti.

La ricetta del risotto mimosa, vediamo come stuzzicare il palato di tutti

Per prima cosa, puliamo bene gli asparagi e versiamoli in una pentola con dell’acqua salata che bolle per almeno 10 minuti. Dopo averli scolati, tagliamo le punte e frulliamo il resto. Prendiamo poi un tegame e versiamo 1 bicchiere di olio extravergine di oliva con lo scalogno. Ora mettiamo nel tegame anche il riso e, a fuoco vivo, lasciamolo tostare. E ora sarà il momento di versare anche il bicchiere di vino bianco. Ora versiamo anche gli asparagi precedentemente frullati. E adesso, un po’ alla volta, aggiungiamo a tutti questi ingredienti un cucchiaio di brodo.

Quando il riso sarà quasi pronto, mettiamo anche lo stracchino e aspettiamo che il tutto diventi omogeneo. Ora spegniamo il fuoco e lasciamo mantecare il riso con il parmigiano e il burro, aggiungendo un pizzico di pepe. Impiattiamo, ricoprendo il tutto con il tuorlo delle uova sode sbriciolate et voilà! Il nostro risotto mimosa sarà pronto!

