Ci sono degli oggetti che sono necessariamente presenti in ogni casa. Pensiamo alle lenzuola, ai cuscini e agli asciugamani. Questi ultimi sono fra quelli che si logorano più in fretta. È normale che sia così, si riempiono spesso d’acqua e li usiamo per strofinare pelle e capelli. Per questo, passato un certo numero di utilizzi, siamo costretti a buttarli, o forse no? Vediamo un’idea incredibile per riciclare gli asciugamani vecchi risparmiando.

Gli asciugamani vecchi e nuove capacità

Quando decidiamo che è il momento di mettere in pensione i nostri vecchi asciugamani? Generalmente quando le loro setole diventano più rade e dure. Per questo motivo risultano più duri sulla pelle. Non solo, non riescono più ad asciugare in modo efficace. Quindi, tutti i motivi per cui gli asciugamani vengono comunemente utilizzati non esistono più. E se potessimo utilizzare queste nuove caratteristiche a nostro vantaggio?

Un’idea incredibile per riciclare gli asciugamani vecchi risparmiando

Quindi, ci ritroviamo con un pezzo di stoffa piuttosto ruvido e con una moderata capacità assorbente. Bene, non sembra l’esatta descrizione di una spugna da doccia? Ecco quindi svelato il nuovo ruolo dei nostri vecchi asciugamani. Vediamo adesso come fare a ottimizzare la loro struttura per adattarli meglio al nuovo compito.

Ago e filo e…un po’ di creatività

Trasformare un asciugamano in una spugna da doccia è davvero facile. Soprattutto a seconda della forma che si decide di realizzare. Infatti, potremmo pensare di realizzare un semplice guanto quadrato, come quelli in vendita nei negozi. Prendiamo quindi le misure della nostra mano su un angolo dell’asciugamano e raddoppiamo questa dimensione per la lunghezza. Otterremo così un rettangolo che possiamo tagliare e piegare lungo la metà. Una volta chiuso sul lato superiore e quello dove le due nuove estremità combaciano avremmo ottenuto una specie di sacchetto. Questo dovrebbe essere delle dimensioni giuste per lasciarci inserire la mano. Possiamo persino concludere il nostro guanto con uno spago messo ad occhiello per poter agganciare la nostra nuova spugna alla doccia.

