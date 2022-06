In estate la pelle è esposta maggiormente a stress. Sole, vento, sabbia e salsedine la mettono a dura prova. Allora è bene prestare maggior cura con creme idratanti e maschere depurative e nutrienti. Potremo avere così una pelle luminosa e ringiovanita pronta ad accogliere i raggi del sole.

Anziché spendere molti euro per cosmetici, oggi vedremo come preparare uno scrub casalingo economico ed efficace utilizzando gli ingredienti della dispensa.

Un’idea furba per un ottimo ed economico scrub viso e anticellulite corpo fatto in casa che renderà la pelle morbida e setosa

Al mattino molti di noi iniziano la giornata con un’ottima tazzina di caffè magari artigianale. Il rito spesso si ripete dopo pranzo o per una pausa a metà mattina. Tutta la polvere non deve essere buttata. Sarà l’ingrediente principale per i nostri riti di bellezza.

Il viso ha bisogno di essere levigato e depurato per riacquistare la naturale lucentezza. Allora basterà unire 1 cucchiaino di polvere di caffè ad altrettanto miele e olio di oliva. Mescolando i 3 cucchiaini si ricaverà una sorta di unguento da spalmare sulla pelle con movimenti circolari. Dopo 15 minuti si può risciacquare con acqua tiepida e ammirare immediatamente gli effetti benefici. Il viso sarà depurato e grazie al miele e all’olio la pelle sarà più morbida.

Se il problema è quello di un viso stressato e stanco, la polvere di caffè può risultare efficace unendola ad un altro ingrediente.

In questo caso potremo creare una maschera defaticante con un cucchiaio di fondi di caffè e due albumi montati a neve. Dopo 10 minuti di posa potremo risciacquare con acqua tiepida.

Anche il corpo vuole la sua parte

Oltre a camminare nell’acqua di mare possiamo cercare di combattere la ritenzione idrica con uno scrub mirato. Uniamo 2 cucchiai di fondi di caffè con 2 cucchiai di zucchero di canna e 4 cucchiai di olio di cocco. A questi ingredienti aggiungiamo 1 cucchiaino di miele e uno di cannella in polvere. Il composto dovrà essere lasciato riposare per qualche minuto e poi applicato sulla pelle asciutta strofinando per ottenere l’effetto scrub.

Il massaggio, dal basso verso l’alto e insistendo nei punti più critici, dovrà durare circa 15 minuti. Per chi desidera lasciare l’unguento in posa, consigliamo di avvolgere la parte con della pellicola per alimenti. Successivamente sarà possibile risciacquare con acqua tiepida per eliminare i residui. Per ottenere il desiderato effetto anticellulite è opportuno procedere con l’applicazione due o tre volte a settimana. Si può preparare anche una dose più grande di prodotto e conservarlo fino a 15 giorni in frigorifero in un barattolo chiuso ermeticamente.

Esistono molti prodotti in commercio, ma questa è un’idea furba per un ottimo scrub viso o corpo. Si avrà una massima resa con una minima spesa.

Lettura consigliata

Rughe e smagliature non saranno più un problema utilizzando questi speciali cosmetici a base naturale che migliorano l’elasticità della pelle e contrastano l’invecchiamento