Uniamo la mela ad altri semplici ingredienti naturali e l’effetto sarà miracoloso per la nostra pelle

Vento e freddo contraddistinguono ancora queste giornate di metà febbraio. Se al mattino, con il sole già discretamente caldo, si può pensare già alla primavera, ecco che all’imbrunire il clima ci ricorda che siamo ancora in inverno. E lo fa in particolare alla nostra pelle, quella delle mani e del viso principalmente. Proteggiamola, allora, con alcuni ingredienti naturali e proviamo a combinarli con la mela. Il risultato sarà nutriente e sorprendente. Vediamo insieme.

Il detto che una mela al giorno leva il medico di torno è noto a molti. Sappiamo che una potrebbe non bastare e che sarebbero meglio due. Tuttavia, al di là della mera questione numerica, tutti siamo d’accordo che questo frutto contiene moltissimi elementi nutritivi che fanno bene alla nostra salute. E quando parliamo di salute, non possiamo dimenticare che anche la cura della pelle ne sia compresa. Di conseguenza, mangiare molte mele farebbe bene anche a essa.

Quello che potremmo fare, però, oltre ad assumerle come cibo, è sfruttarne le qualità anche in altro modo. Abbinandole, per esempio, ad altri alimenti, esse potrebbero costituire la base di ottime creme, sia per il viso che per il corpo. A febbraio, in giornate con freddo pungente e vento, potremmo farne ampio uso, soprattutto al mattino presto e alla sera prima di coricarci.

Come preparare una crema viso e corpo utilizzando la mela

La vitamina B e il betacarotene sono le sostanze principali che stimolano la melanina, insieme a collagene ed elastina che aiutano l’elasticità. Ecco perché preparare una maschera viso o una crema per il corpo con una mela non sarebbe mai una cattiva idea. Soprattutto se andassimo poi a mescolarli con altri ingredienti naturali. Vediamo alcuni esempi.

Prima di cominciare qualsiasi preparazione è bene frullare una mela o grattugiarla finemente. Se la mela fosse di grandi dimensioni, una Golden per intenderci, potremmo anche suddividerne la polpa e creare più creme.

Uniamo la mela ad altri semplici ingredienti come lo yogurt magro e creeremo una combinazione magica

Prendiamone un cucchiaio e mettiamolo in un contenitore in cui verseremo del succo di limone e un cucchiaino di yogurt magro. Mescoliamo bene e, quando avrà assunto consistenza cremosa, andremo a spalmarla sul viso, lasciandola agire per una ventina di minuti. Quindi, laveremo il tutto semplicemente con acqua. La combinazione con l’acido lattico dello yogurt eliminerà ogni impurità.

Un altro cucchiaio, invece, lo aggiungeremo a un altro frutto, ovvero la banana. Possiamo frullarle insieme e aggiungere una goccia di olio d’oliva, per poi andare ad applicare con lo stesso procedimento precedente. Volendo, anche in questo caso potremmo mettere un cucchiaino di yogurt magro.

Ancora, un altro cucchiaio di mela lo potremmo unire a un cucchiaino di miele, per creare una crema ideale anche per altre parti del corpo. La pelle, trattata con questi due ingredienti, risulterà più morbida e liscia. Infine, un ultimo cucchiaio lo potremmo unire sempre allo yogurt, sostituendo il limone con del succo di melagrana. Questo farà sì che la nostra pelle non solo possa divenire più morbida, ma anche più luminosa. È una soluzione che si può utilizzare anche d’estate per allungare l’abbronzatura. Dunque, se uniamo la mela ad altri semplici ingredienti possiamo preparare delle creme corpo e viso adatte per tutti i tipi di stagione.