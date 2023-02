Tutti i segreti della casa del Grande Fratello Vip: regole e guadagni dei vipponi di Canale 5

Tutti incollati alla TV per conoscere le evoluzioni dei personaggi chiusi nella casa più spiata di Cinecittà. Vivere in uno studio televisivo h24 non deve essere semplice. Sicuramente ci sono vite più dure di quelle dei concorrenti, ma questo esperimento sociale è interessante per molti. C’è chi sostiene si tratti di intrecci e dinamiche pilotate dagli autori. Altri credono in una maggiore autonomia dei vipponi nel relazionarsi l’un l’altro. Fatto sta che se ne parla ed è uno dei programmi televisivi più seguiti. Ma cosa c’è dietro alle immagini selezionate che la rete ci propone?

Tutti i segreti della casa del programma Mediaset famoso per amori e intrighi

Uno studio televisivo enorme che viene rinnovato di anno in anno ospita gli inquilini più spiati d’Italia. Si parla di 1.740 metri quadri colorati ed accoglienti con circa 120 telecamere dislocate in ogni angolo. Inoltre ci sono 8 telecamere all’interno di quello che Alfonso Signorini chiama “l’acquario”, ossia il corridoio che costeggia il perimetro della casa. Sempre a Cinecittà ci sono 6 sale montaggio, all’interno delle quali si montano le scene che vediamo trasmesse nel daytime.

La casa non è mai stata aperta al pubblico durante le pause del programma. Solo due volte è accaduto che pochi fortunati abbiano avuto la possibilità di visitarla, seppure disabitata.

Tirate d’orecchio ed eliminazioni per il mancato rispetto delle regole

In quest’ultima edizione il Grande Fratello ha deciso di essere meno bacchettone nei confronti dei concorrenti, tollerando maggiormente parolacce e cadute di stile. Ma capita che i vipponi esagerino e non si rendano conto di essere sempre sotto le telecamere e quindi soggetti al giudizio del pubblico. È capitato che concorrenti come Oriana o Luca abbiano parlato in spagnolo e questo abbia comportato diversi richiami da parte della redazione. Non è corretto infatti che il pubblico non possa comprendere ciò che si dice nella casa.

Anche il turpiloquio spesso prende il sopravvento. L’eccesso di parolacce è stato criticato da molti e Signorini ha redarguito i partecipanti minacciando una riduzione del budget settimanale. Queste sono regole di civile convivenza e rispetto per il pubblico che non dovrebbero mai essere dimenticate. Probabilmente vivere isolati in una bolla li rende sempre più distanti dalla realtà.

Cosa è vietato e quanto guadagnano i gieffini

Sappiamo bene che i concorrenti non possono avere contatti con l’esterno. Sono consentiti soltanto incontri e messaggi filtrati e centellinati dal Grande Fratello. Tra tutti i segreti della casa del dottor Signorini c’è il fatto che gli abiti indossati dai partecipanti non devono avere loghi. Non sempre gli outfit che giungono dall’esterno sono perfetti per essere indossati. I vipponi hanno a disposizione una sartoria che provvede a sistemarli.

Non possono disporre di libri, cd, TV e orologi, per fare in modo che si immergano completamente in una dimensione parallela e giochino come se quella fosse la loro vita reale. Soltanto le bestemmie si puniscono con la squalifica o comportamenti negativi che si ritiene siano stati intenzionali. Il montepremi in palio è di 100mila euro, metà del quale si deve devolvere in beneficenza. Ma durante la loro permanenza nella casa i vipponi ricevono una cifra che va dai 5 ai 15mila euro a settimana. Non male, vero?