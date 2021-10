Spesso ci capita di non riuscire a dormire a sufficienza oppure lo stress finisce per accumularsi per diversi giorni. Purtroppo tutto questo si può leggere sulla nostra faccia. Infatti, la pelle del viso tradisce facilmente il nostro stato di salute. Ci riesce perfettamente soprattutto grazie a quelle ombre scure e alle borse gonfie che ci compaiono sotto gli occhi. Anche se volte potrebbe anche essere una questione genetica, fortunatamente esistono diversi rimedi a cui possiamo ricorrere facilmente.

Ad esempio, oggi potremmo dire addio a occhiaie e borse sotto gli occhi grazie a questo trucchetto naturale ormai virale. Questo non deve stupirci, dal momento che ormai i social media brulicano di consigli che vanno dal fai da te alla salute. Da poco, ad esempio, abbiamo parlato di un trucco davvero semplicissimo per avere un seno più pieno e sodo usando il reggiseno diventato popolare in rete. Adesso però vediamo come liberarci delle nostre evidenti occhiaie, e per farlo dovremo aprire il frigorifero.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Addio a occhiaie e borse sotto gli occhi grazie a questo trucchetto naturale ormai virale

Cosa dobbiamo prendere dal frigorifero? Il famigerato cetriolo. Infatti, questa verdura appare spesso nei trattamenti delle spa. Generalmente, due fettine vengono posizionate sopra gli occhi. Non solo, ma il cetriolo è spesso utilizzato all’interno dei prodotti cosmetici per la pelle. Questo accade per diversi motivi, primo fra tutti la presenza di minerali e vitamine antiossidanti. Senza contare, che i cetrioli sono ricchi d’acqua, e quindi idratano la pelle e le donano freschezza. Se però vogliamo sfruttare al massimo il potere del cetriolo possiamo fare di meglio che tagliarlo a fette. Oltretutto, il metodo che stiamo per descrivere e anche più pratico nel lungo termine. Infatti, non avremo bisogno di avere sempre cetriolo e coltello a portata di mano.

Cominciamo quindi prendendo il nostro cetriolo e tagliandolo a piccoli pezzi. Mettiamoli in un frullatore sino a che non otteniamo una purea. Mettiamola da parte e prendiamo i dischetti struccanti. Tagliamone 5 come se disegnassimo la forma dello ying e dello yang. In questo modo, da ogni dischetto otterremo due applicatori da posizionare sotto gli occhi, in corrispondenza delle occhiaie. Non ci resta che immergere ognuno di questi nella purea di cetriolo.

Possiamo conservarli in frigo per circa due giorni. Altrimenti, possiamo metterli in un contenitore ermetico dividendoli con della carta da forno ritagliata. Mettiamo il contenitore in frigo ed estraiamo gli applicatori ogni volta che ne abbiamo bisogno. Però, dobbiamo attendere qualche minuto prima di utilizzarli in modo che si scongelino. In ogni caso, avremo dalla nostra anche il potere astringente del freddo.

Possiamo continuare il trattamento con degli scrub fai da te. Così avremo la pelle giovane e luminosa anche con vento e freddo grazie a questo facilissimo scrub naturale.