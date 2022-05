L’aspetto dell’unghia rivela molto del nostro stato di salute. Le nostre unghie sono fragili, rigate e si sfaldano facilmente? Oppure sono ispessite e cambiano colore? Ci rivelano sempre qualcosa, ci inviano un messaggio sulla nostra salute. Per questo sono segnali da non sottovalutare. Un’unghia sana ha un aspetto compatto e uniforme e non presenta irregolarità. Ha un colore rosato, senza macchie. Ma soprattutto è resistente ed elastica. Se presenta variazioni di qualsiasi tipo ci sta inviando un messaggio che dobbiamo cogliere. L’osservazione dell’unghia può raccontare molto a un medico durante una visita o durante un intervento chirurgico. Infatti, in questi casi, è tassativo non avere lo smalto, che coprirebbe le unghie impedendo ai medici di controllarle.

Eccessiva riproduzione di cellule cutanee

Molto spesso dietro un’unghia irregolare ci sono carenze nutrizionali causate ad una dieta sbagliata o troppo severa. Potrebbero mancare dosi sufficienti di vitamine importanti come A, B6, E oppure di oligominerali come selenio, rame, ferro e zinco. Alla base della fragilità dell’unghia ci possono essere anche cure farmacologiche aggressive o malattie debilitanti.

Unghie ispessite e sollevate, rigate e giallastre potrebbero essere le spie di ipercheratosi subungueale. Si tratta di un disturbo causato dall’eccessiva riproduzione di cellule cutanee che si sovrappongono tra il letto dell’unghia e l’unghia stessa. Provoca l’ispessimento e, nei casi più gravi, anche il sollevamento dell’unghia. Quando l’ipercheratosi si definisce grave? Se l’unghia raggiunge uno spessore di 2 millimetri siamo di fronte a una forma lieve. Invece uno spessore superiore ai 3 millimetri segnala una forma grave.

Unghie ispessite e sollevate, rigate e di colore giallastro potrebbero essere campanelli d’allarme di una malattia piuttosto diffusa

Dietro l’ipercheratosi subungueale potrebbe esserci la psoriasi, una malattia molto diffusa, sia pure in forme diverse. La psoriasi è una malattia di cui non si conosce ancora molto. Si manifesta generalmente sulla pelle con placche rosse ricoperte da squame biancastre. Attacca anche le unghie, provocando ispessimento e variazione di colore. In alcuni casi le unghie possono presentare piccole depressioni a cupola e assumere la forma di un ditale da cucito. Altre volte ci possiamo trovare di fronte a un’unghia a grotta, quando l’estremità cresce verso l’alto favorendo la formazione di uno strato corneo sottostante. Altre volte ancora ci può essere la perdita della lamina.

L’esposizione al sole potrebbe far regredire l’ipercheratosi provocata da psoriasi. Non è necessaria un’esposizione prolungata, ma un irraggiamento diretto. Pertanto, nel caso delle unghie dei piedi, sarebbe opportuno indossare calzature aperte.

Per un qualsiasi trattamento dell’unghia è necessario consultare un medico che può consigliare la cura adeguata.

Lettura consigliata

Affaticamento, formicolio a mani e piedi e dolori muscolari potrebbero segnalare la carenza di un minerale da reintegrare con questi alimenti