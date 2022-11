Quando la porta del frigorifero non si chiude più ecco le cause più probabili e mai scontate

Il frigorifero è un elettrodomestico fondamentale per la cucina, ma tante volte potrebbero succedere degli inconvenienti. Oltre alla formazione del ghiaccio, ad alimenti non raffreddati a sufficienza, potrebbe verificarsi altro. Ad esempio, si potrebbe trovare la porta del frigorifero aperta.

Questo è un guaio per gli alimenti al suo interno e bisogna assolutamente capire come mai la porta non si chiude come dovrebbe. Ma quando la porta del frigorifero non si chiude più, ci sono delle cause non sempre così immediate e facili da capire.

L’importante è, però, agire subito. Bisogna cercare di capire dov’è il problema e risolverlo. Altrimenti, sapere dove vanno posizionati gli alimenti e come conservarli non servirà a nulla. Se il frigorifero dovesse rimanere aperto, sarà tutto da buttare. Ma questa è un’opzione, anzi, uno spreco, assolutamente da evitare.

Quando la porta del frigorifero non si chiude più ecco cosa fare

Non è raro che ci sia un problema alla porta, perché bisogna considerare che è la parte che si usa di più, tante volte al giorno. Le cause, però, potrebbero essere diverse, dalle più banali a quelle più serie. Un po’ come potrebbe esserlo se la luce all’interno non funzionasse più.

Ecco che cosa potrebbe essere successo:

cassetti interni non sono chiusi correttamente: se anche uno dei cassetti sporge, la porta non può chiudersi;

cerniere allentate: quelle che stanno tra la porta e la parete, se sono difettate o si sono allentate nel tempo creano un problema nella chiusura;

frigorifero instabile: se, per qualche motivo, l’elettrodomestico è inclinato in avanti non permetterà alla porta di chiudersi correttamente;

elettrodomestico troppo pieno: mai riempire del tutto un frigorifero, tra gli alimenti deve sempre circolare aria. Inoltre, se un frigo troppo pieno impedisce la chiusura corretta della porta, ogni alimento si danneggerà in poche ore;

guarnizione danneggiata: è una parte fondamentale, che deve essere sempre nella posizione corretta e senza danni;

porta storta: è normale che dopo tanto tempo si possa allentare un po’;

residui di cibo nello sportello: se lo sportello interno è sporco si può creare qualche millimetro di spessore che impedisce alla porta di chiudersi in modo corretto;

presenza di ghiaccio: anche in questo caso ci può essere uno spessore che non dovrebbe esserci.

Come si può notare, alcune cause sono davvero banali, mentre altre hanno bisogno di un piccolo sforzo in più. Mai sottovalutare nulla, anche una cosa apparentemente innocua, come ad esempio, piccole macchie bianche sui ciclamini del proprio terrazzo.

Come agire e chiudere correttamente lo sportello

In base al problema riscontrato, ci sono diverse soluzioni. Andiamo con ordine. Se è un problema di cassetti, basterà riordinare meglio gli alimenti in modo da poterli chiudere bene. Se le cerniere solo allentate, occorrerà aggiustarle oppure sostituirle. Stessa cosa se il problema è nella guarnizione. A volte basta un po’ di colla, a volte si renderà necessario un pezzo nuovo.

Nel caso in cui, invece, il frigorifero fosse instabile o la porta storta, allora bisogna aiutarsi con uno strumento apposito e cercare di renderli entrambi allineati. Infine, fare sempre attenzione ad una corretta manutenzione dell’elettrodomestico all’interno. Residui di cibo e formazione di ghiaccio non devono esserci e per evitarli basta una corretta pulizia periodica.