Unghie dell’autunno 2023, la moda di Michelle Williams e Jennifer Lopez è sublime ed ecco quanto costa

Quali sono le unghie di moda per quest’autunno? Ecco le idee da sfoggiare. Le attrici di Hollywood ci ispirano, con una tendenza in voga per unghie corte. Vediamo di quale si tratta e perché non ne possiamo fare a meno.

Ogni stagione vede nuove tendenze spuntare sulle passerelle e per le strade. Tuttavia, non si escludono i grandi ritorni di trend che hanno spopolato in passato. Proprio per la stagione alle porte, potremmo prendere spunto da due star del cinema ed esibire delle unghie trendy e sensuali. Sono alla portata di tutte e le ameremo soprattutto se ci piace tenerle corte. Insomma, per le unghie dell’autunno 2023 la moda rilancia uno stile davvero glamour, che illustreremo con i relativi costi.

Unghie da Oscar che puntano alla perfezione

Lo scorso marzo abbiamo potuto assistere a uno degli eventi cinematografici più attesi: gli Oscar 2023. Per l’occasione, le star hanno messo in mostra i look più disparati. L’attrice americana Michelle Williams ha attirato gli sguardi per il vestito e, soprattutto, verso le sue mani. Bellissime e curate, con delle unghie a dir poco strepitose. La protagonista di The Fabelmans ha esibito una micro french manicure dall’aspetto originale. La base era trasparente e smaltata, mentre le tips si presentavano più scure rispetto al resto. L’argento sulle punte donava un tocco di stile minimalista, mentre la punta arrotondata certificava l’accuratezza nell’esecuzione.

Unghie dell’autunno 2023, la moda che impazza è la micro french manicure

Lo stile di Michelle Williams ha conquistato anche Jennifer Lopez e altre star. È una variante senza troppi fronzoli della french manicure classica, in versione ridotta. Si tratta di un rifacimento moderno che valorizza l’unghia al naturale. Nell’esecuzione di questa tecnica si tende a dare una nota di colore sulla punta, perfezionando il risultato magari con una passata di top coat brillante. Le tonalità ideali per risaltare la micro french sono bianco o nero, oro e neon, quest’ultimo nei toni del fucsia o giallo evidenziatore. Le più eccentriche possono lasciarsi andare anche con la versione arcobaleno, che assicura un’incredibile esplosione cromatica.

Quanto costa una french manicure oggi?

Non è possibile fornire dei prezzi precisi per realizzare una french manicure. Molto dipende dalle tariffe dell’estetista di fiducia. Tuttavia, si possono tracciare delle somme generali che si potrebbero versare per il trattamento. In linea di massima, si dovrebbero pagare dai 10 ai 30 euro. La cifra potrebbe comunque variare se, ad esempio, si volesse eseguire una ricostruzione in gel o altro ancora. Il consiglio, comunque, è quello di contattare il centro estetico per avere una panoramica generale dei costi annessi.