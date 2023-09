Come vestirsi a un matrimonio: ecco 4 vestiti da cerimonia eleganti e sotto i 50 euro

Ti hanno invitata a un matrimonio e hai dubbi su cosa indossare? Nessun problema. Ti consigliamo alcuni abiti che ti faranno bellissima senza spendere troppi soldi. Vediamo subito le scelte più economiche per sembrare originale e alla moda.

Quando c’è in programma un evento importante si cerca di risultare all’altezza delle aspettative. Il gran giorno, per cui, ci si trucca a dovere e si veste il proprio abito preferito. Ma spesso e volentieri non si riesce a risparmiare sull’acquisto di un vestito da cerimonia. Eppure, basterebbe un controllo oculato su internet per scovare offerte intriganti senza rinunciare allo stile. Sai come vestirsi a un matrimonio in modo low cost? Ecco le nostre proposte di classe.

Come vestirsi a un matrimonio: 4 capi raffinati a un prezzo economico

Prima di scegliere l’abito che fa al caso nostro, dovremmo chiederci quanto vorremmo spendere. Pensandoci bene, infatti, i capi da cerimonia si indossano in pochissime occasioni solitamente. Forse due o tre volte nella vita, al massimo. Per cui, pagare una cifra esagerata potrebbe non valere la pena. In ogni caso, il primo pezzo che segnaliamo è l’abito bodycon in jersey di HM. Si tratta di un tubino aderente dalla tonalità intensa e brillante. Ne esistono di diversi colori, tra cui il ciliegia, che si possono acquistare a 19,99 euro.

HM propone anche abiti più lunghi, come l’halterneck in satin. Fa parte della nuova collezione primavera ed è un capo che s’intreccia dietro al collo. Puoi sceglierlo verde acido o rosa quarzo, con una spesa di 29,99 euro. Chi ama il rosa nelle sue varianti, poi, potrebbe orientarsi sull’abito in pizzo con orli smerlati. Si trova a 49,99 euro su Only e regala un tocco di femminilità.

Infine, il negozio online di Zalando mette a disposizione un vestito elegante di Trendyol a soli 34,99 euro. Il tessuto color viola si compone per la maggior parte di poliestere, con una piccola percentuale di elastan. È lungo, attillato e senza maniche.

3 consigli per risparmiare sull’abbigliamento in ogni stagione

Spendi troppo per riempire il guardaroba? Niente paura. Qualche piccolo accorgimento ti consentirà di risparmiare senza perdere di fascino. Il primo consiglio è di puntare sugli indumenti basic. Sono quelli che non passano mai di moda e stanno bene in ogni look. Detto questo, potresti poi orientarti sugli acquisti fuori stagione. Non è sicuro che troverai ciò che fa per te, ma nel caso ci riuscissi potresti godere di sconti interessanti. Infine, controlla spesso sui siti internet, per scovare le offerte del momento. In questo modo potrai ordinare gli abiti che desideri, a un prezzo accessibile. Nel caso non ti vadano bene, potrai sempre effettuare il reso.

