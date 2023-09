Soldi, successo e ricchezza in arrivo: secondo l’oroscopo celtico questi 2 fortunati segni zodiacali sono pronti a sbancare

La fortuna gira sempre ed oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione a 2 segni zodiacali che molto presto saranno baciati dalla Dea Bendata. A dircelo non è l’oroscopo che sei abituato a consultare ogni giorno, bensì quello celtico.

Hai mai consultato l’oroscopo celtico? Si tratta di previsioni molto antiche basate sugli alberi e le fasi lunari. Esattamente come per il nostro oroscopo, anche in quello celtico, il segno di riferimento è designato in base a giorno e mese di nascita.

Tuttavia, qui i segni non sono 12, bensì 22. Con questo articolo, ti spieghiamo quali sono questi segni e perché secondo l’oroscopo celtico 2 tra questi avranno una fortuna sfacciata.

Conosci già il tuo albero guida? Scopri a quale segno celtico appartieni

Come anticipato, i segni dell’oroscopo celtico sono 22, suddivisi come segue:

Abete (2-11 gennaio e 5-14 luglio)

Acero (11-20 aprile e 14-23 ottobre)

Betulla (24 giugno)

Carpino (4-13 giugno e 2-11 dicembre)

Castagno (15 -24 maggio e 12-21 novembre)

Cedro (9 -18 febbraio e 14 – 23 agosto)

Cipresso (25 gennaio-3 febbraio e 26 luglio – 4 agosto)

Corniolo (1-10 aprile e 4 -13 ottobre)

Faggio (22 dicembre)

Fico (14 – 23 giugno e 12 – 21 dicembre)

Frassino (25 maggio – 3 giugno e 22 novembre -1° dicembre)

Melo (25 giugno al 4 luglio e 23 dicembre – 1° gennaio)

Nocciolo (22 -31 marzo e 24 settembre – 3 ottobre)

Noce (21 – 30 aprile e 24 ottobre – 2 novembre)

Olmo (12 – 24 gennaio e 15 – 25 luglio)

Pino (19 – 29 febbraio e 24 agosto – 2 settembre)

Pioppo (4-8 febbraio, 5 -13 agosto e 1 – 14 maggio)

Quercia (21 marzo)

Salice (1-10 marzo e 3-12 settembre)

Tasso (3-11 novembre)

Tiglio (11 – 20 marzo e 13 al 22 settembre)

Ulivo (23 settembre)

Soldi, successo e ricchezza in arrivo per i più creativi dell’oroscopo celtico: ecco di chi stiamo parlando

L’oroscopo celtico parla chiaro: chi appartiene al segno zodiacale del Fico sta per cambiare la sua vita. Chi fa parte di questo segno zodiacale possiede spiccate doti comunicative e sa bene che cosa vuole. Creatività e determinazione sono le 2 cifre distintive di chi fa parte di questo segno celtico.

Nei prossimi mesi la fortuna premierà i più audaci dello zodiaco, perchè una grande novità potrebbe cambiare la vostra vita in meglio. Pare proprio che si aprirà una porta chiusa da tempo e che potrebbe offrirvi un mucchio di soldi e prestigio.

Anche l’amore va a gonfie vele: vi sentirete sereni e motivati a fare progredire il rapporto di coppia. Finalmente sentite di essere al posto giusto nel momento giusto.

Pioggia di denaro per questo segno zodiacale dopo un periodo piuttosto difficile

Soldi, successo e ricchezza in arrivo per il segno celtico dell’Acero. La vostra indole sempre positiva ed ottimista vi ha permesso di non arrendervi affrontando al meglio un periodo negativo.

Una situazione precaria sul lavoro vi ha resi molto ansiosi, ma finalmente questa situazione sta per cambiare. Un’ottima opportunità di guadagno sta per bussare alla tua porta: se ti impegnerai a fondo potrai ottenere risultati incredibili.

Il periodo dell’instabilità è ormai alle spalle: goditi in futuro che, secondo l’oroscopo celtico sarà emozionante e pieno di gioie e soddisfazioni.