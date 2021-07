La diarrea del viaggiatore colpisce non solo i turisti che si recano all’estero in zone tropicali dove l’igiene alimentare è precaria. Anche il tipico vacanziero italiano può avere degli episodi di diarrea. Questo tipo di disturbo intestinale non è strettamente collegato a virus o batteri, come nel caso della diarrea del viaggiatore in senso stretto.

Questo problema può essere causato dal cambio repentino di ambiente, abitudini o alimentazione. Anche lo stress, inoltre, può giocare un ruolo fondamentale.

Qualunque sia la causa e la cura da stabilire insieme al medico, ciò che è un effetto collaterale da non sottovalutare è la disidratazione.

In questo caso occorre subito integrare i liquidi persi con una soluzione reidratante.

Come reidratarsi rapidamente in caso di diarrea del viaggiatore grazie alla soluzione dell’OMS

In farmacia troviamo delle soluzioni già pronte da sciogliere in acqua ma possiamo realizzare una soluzione ugualmente efficace grazie all’OMS.

In realtà l’OMS ha sviluppato questa ricetta per far fronte all’inarrestabile corsa contro il tempo per salvare quanti più bambini possibile. Si pensi che nel Mondo ogni minuto, per diarrea, muoiono 4 bambini. E basterebbe questa semplice soluzione per salvarli da morte certa.

L’OMS sta cercando in ogni modo di far pervenire sia nel Sud-Est Asiatico che in Africa questi pochi ingredienti per combattere questo dilagante fenomeno.

Naturalmente la ricetta è validissima anche per qualsiasi tipo di diarrea o anche in casi di eccessiva sudorazione.

Ecco quanto prevede l’OMS

Soluzioni orali di reidratazione standard dell’OMS: sodio 90, potassio 20, cloro 80, citrato 10 e glucosio 111.

Per produrre una soluzione reidratante in casa abbiamo bisogno di 1 litro di acqua, 6 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di bicarbonato e del succo di un limone.

La soluzione va conservata fredda e addirittura in forma di ghiacciolo viene meglio tollerata anche da chi ha nausea.

Ecco quindi come reidratarsi rapidamente in caso di diarrea del viaggiatore grazie alla soluzione dell’OMS.

