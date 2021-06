Se vogliamo staccare dalla routine e viaggiare in luoghi bellissimi il nostro paese ne è pieno. Come abbiamo già visto, per esempio, in questo articolo. Oggi vogliamo parlare proprio di una località poco conosciuta con un passato particolare. La sua storia misteriosa è un’aggiunta alla bellezza del luogo. Infatti, questo è immerso tra natura e montagne. Così da poter accontentare anche chi ama gli ampi verdi paesaggi o le camminate. Grazie a queste particolarità che approfondiremo è sicuramente un luogo da visitare. Non possiamo perderci infatti il misterioso borgo delle streghe nascosto tra le montagne del nord Italia.

Oltre la leggenda

Prima di parlare della storia di questo luogo possiamo parlare della sua bellezza e particolarità attuale. Il borgo di Triora spicca tra la natura delle montagna. Più precisamente parliamo delle Alpi liguri. Già questo ci regala paesaggi e panorami incredibili che meritano assolutamente di essere visti. Se poi entriamo tra i vicoli del borgo troviamo un’atmosfera magica. Arroccato sui monti conserva un tipico aspetto medioevale. Con anche case e stradine in pietra antica che sono molto suggestive. Ma andiamo a svelare il mistero che avvolge questo luogo.

Il misterioso borgo delle streghe nascosto tra le montagne del nord Italia

È davvero un luogo di stregoneria? Questo ce lo dice la storia. La particolarità di Triora è relativa a una grandissima caccia alle streghe nel periodo dell’Inquisizione. A causa di avversi eventi naturali, come carestie e epidemie, furono accusate moltissime donne di usare la magia nera. Ci fu un processo per stregoneria che è stato il più grande e famoso d’Italia. Triora, infatti, a volte è soprannominata la Salem italiana. Adesso non vi è più traccia di streghe. Se non per molti richiami in tutto il paese. Come cartelli, negozi, taverne e luoghi particolari. Inoltre, ci sono antri e cunicoli oscuri che ancora mettono in soggezione. Il consiglio quando la visiteremo è di seguire i 3 percorsi itineranti del borgo. Così da riuscire a non perdersi nulla di questo luogo misterioso ma davvero affascinante.